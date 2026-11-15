Repavimentación en Tulpetlac beneficia a más de 20 mil habitantes de Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó la inauguración de las vialidades repavimentadas con concreto hidráulico en La Cruz Tulpetlac, Ecatepec.

La pavimentación con concreto hidráulico de calle Pinos y avenida Principal, en la colonia La Cruz Tulpetlac, beneficia a más de 20 mil habitantes de esta comunidad, El Ostor y Lomas de San Carlos, localizadas en las faldas de la Sierra de Guadalupe.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró dicha obra, que incluyó repavimentación de 237 metros lineales de ambas vialidades y la rehabilitación integral de las redes de agua y drenaje, realizadas con inversión de 55 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun).

Con una inversión de 55 millones de pesos del Faismun, el gobierno de Ecatepec rehabilitó 237 metros lineales de vialidades en las faldas de la Sierra de Guadalupe. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“Esto era oscuridad, todo Acueducto. Tenemos que seguir mejorando la región. Nunca nos pueden volver hacer creer que no podemos vivir con calidad. Apenas viene lo mejor. Vamos a arreglar el camellón, ordenar el tianguis, seguir pavimentando –nos falta esta parte, de aquel lado también-, que haya aquí bancas”, expresó Cisneros Coss ante decenas de vecinos.

Agregó: “Todos llegaron a vivir, yo también, pensando en tener una mejor vida. Compramos un terreno, fuimos construyendo como pudimos, no había servicios, pero ustedes siempre imaginaron ‘va a haber servicios’. ¿Cuánto tardaron para que se hiciera? Estamos tratando de avanzar de muchas maneras”.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, informó que la obra beneficia de manera directa a 900 habitantes, pero de manera indirecta a más de 20 mil, toda vez que ambas vialidades son paso para acceder a las colonias El Ostor y Lomas de San Carlos, asentadas en la zona de Tulpetlac, en las faldas de la Sierra de Guadalupe.

Colonos agradecieron al gobierno municipal por la repavimentación y la rehabilitación de las redes de agua y drenaje, toda vez que estaban totalmente deterioradas debido a la falta de mantenimiento durante décadas.

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