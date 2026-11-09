Azucena Cisneros recorre 70 colonias de Ecatepec para obra pública

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss recorrió 70 colonias de la Quinta Zona de la demarcación en el Estado de México.

La alcaldía de Ecatepec inició recorridos territoriales por las colonias del municipio mediante el programa “Presidenta en tu comunidad”, con el fin de recoger de primera mano las principales exigencias ciudadanas que definirán la asignación del presupuesto de obra pública para el próximo ejercicio fiscal.

En esta primera etapa de trabajo en campo, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss visitó 70 colonias focalizadas en la Quinta Zona de la demarcación, una región del Estado de México que registra severos problemas de infraestructura básica y abandono urbano.

Entre los sectores recorridos se encuentran Melchor Múzquiz, La Glorieta, CTM 14, Bugambilias de Aragón, Granjas Independencia, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Bravo, Ejército del Trabajo, Fernando de Alba, Hacienda de Aragón, Sauces 5, Federación Ecatepec y Tolotzin 2.

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Durante las asambleas y caminatas, los pobladores expusieron que las mayores carencias del municipio se concentran en el abasto deficiente de agua, el colapso del drenaje, los baches en vialidades principales, la falta de alumbrado público y los índices de inseguridad ciudadana.

La alcaldía de Ecatepec arrancó el programa "Presidenta en tu comunidad" para recoger peticiones vecinales rumbo al presupuesto de obra pública. ı Foto: Especial.

En respuesta a la crisis hídrica local, la autoridad municipal anunció el proyecto para construir una derivación del Sistema Cutzamala. Esta infraestructura hídrica permitirá llevar agua directamente por la red a las viviendas distantes del tanque Cerro Gordo.

“No voy a soltar a la Quinta Zona. Todas las regiones de Ecatepec no las voy a soltar”, enfatizó Cisneros Coss ante los colonos, tras reconocer la grave situación en la que anteriores gobiernos municipales dejaron a este sector mexiquense.

Asimismo, la edil informó que el próximo año se implementará un esquema nocturno para la recolección de residuos, complementado de manera provisional con la puesta en marcha del llamado “Operativo Muladar”.

Dicho programa temporal brindará servicio gratuito para recoger colchones, muebles viejos y triques de gran tamaño, evitando que terminen tirados en las calles o dentro de los canales de aguas negras.

Finalmente, el plan de intervención integral contempla la rehabilitación de áreas comunitarias, empezando por los parques de Sauces 5, conocido localmente como “El Quiosco”, y el espacio recreativo de la colonia Federación Ecatepec.

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JVR