Repavimentan la calle Benito Juárez en Ecatepec tras 20 años en el olvido

Tras más de dos décadas entre baches, abandono y severo deterioro, las familias de la colonia El Árbol, en Ecatepec, cuentan con una vialidad completamente renovada. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación de la calle Benito Juárez, una vía estratégica que conecta de forma directa con la Vía José López Portillo.

La intervención abarcó un tramo de 512 metros de longitud, donde la dirección de Obras Públicas aplicó dos mil 718 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Esta vialidad representa un acceso fundamental para la movilidad diaria en la zona poniente del municipio.

Además del nuevo encarpetado, el proyecto incluyó la colocación de luminarias públicas, brocales, coladeras y bocas de tormenta. Estas obras complementarias buscan prevenir encharcamientos e inundaciones severas durante la temporada de lluvias.

Como parte de un plan integral de rescate urbano, vecinos e integrantes del gobierno municipal sembraron 405 plantas de ornato y árboles frutales a lo largo del trayecto, mejorando el entorno ambiental del espacio público.

“Cuando venimos a vivir aquí veníamos con un sueño, el sueño de fincar nuestra familia. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza, pero hoy se está recuperando. Le estamos regresando el sueño a las familias de Ecatepec”, afirmó Cisneros Coss durante el recorrido con los colonos.

Repavimentan 512 metros de vialidad estratégica en beneficio de 5,300 vecinos. ı Foto: Especial.

La presidenta municipal reconoció el histórico rezago en materia de infraestructura hidráulica y vial que enfrenta Ecatepec. Ante esto, aseguró que su administración continuará ejecutando obras públicas en conjunto con la población local para revertir las carencias en las distintas regiones.

Carlos Ramírez Brassetti, titular de Obras Públicas del municipio, detalló que las cuadrillas técnicas trabajaron hombro a hombro con los propios habitantes de la comunidad para acelerar la entrega de las maniobras de nivelación y repavimentación.

El proyecto beneficia de manera directa a mil 300 vecinos de El Árbol, mientras que otros cuatro mil habitantes de colonias aledañas obtienen un beneficio indirecto al utilizar esta arteria para llegar a sus centros de trabajo y escuelas.

Martha Patricia Mendoza, residente del lugar, agradeció la respuesta de las autoridades locales tras años de solicitudes no atendidas. Destacó que el arreglo de la calle transforma la calidad de vida de las familias que han habitado el sector por décadas.

Finalmente, la delegada suplente de la colonia, Anneris Nepauceno Balderas, recordó que la zona colindaba con una barranca deteriorada. Explicó que actualmente se labora en el mamposteo y restauración de banquetas para ofrecer un tránsito seguro a peatones y automovilistas.

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JVR