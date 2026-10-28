Tamaulipas concentra proyectos energéticos por 7 mmdd; cinco países reconocen su potencial de inversión

Tampico. — Tamaulipas concentra proyectos aprobados de generación energética por 7 mil millones de dólares y se prepara para una nueva etapa de expansión industrial, con inversiones en electricidad, hidrocarburos, gas natural y energías renovables, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ante los embajadores de Australia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, así como directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), el mandatario destacó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha aprobado más de 10 proyectos de generación eléctrica que, de acuerdo con sus estimaciones, permitirán posicionar a Tamaulipas como la entidad con mayor capacidad instalada del país.

Durante la inauguración del Congreso Internacional de Energía 2026, que reunió a más de seis mil participantes en Expo Tampico, los representantes diplomáticos de estos cinco países reconocieron el potencial estratégico de la entidad para el futuro energético de México.

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En este marco, Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas vuelve a ocupar un lugar central en el desarrollo energético nacional, como ocurrió hace más de un siglo con el surgimiento de la industria petrolera en la región.

El gobernador Américo Villarreal Anaya explicó que la entidad cuenta con recursos prospectivos en distintos segmentos del sector energético, además de infraestructura portuaria, industrial y logística que ofrece condiciones para el desarrollo de nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

Sin embargo, Américo Villarreal Anaya subrayó que el desafío no consiste únicamente en atraer capital, sino en garantizar que los proyectos generen empleos, fortalezcan las cadenas productivas locales y eleven la calidad de vida de las comunidades.

“Lo que buscamos es vincular el crecimiento del sector con el desarrollo regional, la justicia energética y el bienestar de la población”, expresó.

Australia destaca proyecto petrolero y generación de empleos

Uno de los proyectos internacionales expuestos durante el encuentro fue Trion, desarrollado en aguas ultraprofundas frente a las costas de Tamaulipas, cuya relevancia fue destacada por el embajador de Australia en México, Crispin Conroy.

El diplomático señaló que el desarrollo contempla la generación de 6 mil 500 empleos durante su construcción y un promedio de mil 500 puestos de trabajo anuales durante su vida útil.

Agregó que la empresa australiana Woodside destinará un millón de dólares a programas de desarrollo comunitario y bienestar social en las zonas vinculadas con el proyecto.

Por su parte, la embajadora de Dinamarca, Vanessa Vega Sáenz, consideró que Tamaulipas reúne condiciones para convertirse en un centro industrial y logístico especializado en energía eólica marina y almacenamiento subterráneo de gas natural.

La diplomática ofreció compartir la experiencia tecnológica y operativa de su país para impulsar nuevas oportunidades de colaboración e inversión.

En tanto, el embajador de Finlandia, Ari Mäski, destacó la ubicación geográfica, infraestructura y capacidad industrial de Tamaulipas como elementos para fortalecer un desarrollo energético sostenible.

El representante de Noruega, Dag Nylander, planteó la importancia de integrar a proveedores locales en las cadenas internacionales de valor, así como preparar a las nuevas generaciones para los empleos especializados que demandará la transformación del sector.

A su vez, la embajadora de Suecia, Pernilla Josefsson Lazo, expuso la experiencia de su país en el aprovechamiento de fuentes renovables y las posibilidades de cooperación tecnológica para ampliar la participación de las energías limpias en Tamaulipas.

CFE y Pemex reconocen posición estratégica de Tamaulipas

La relevancia de la entidad también fue destacada por representantes de las dos principales empresas energéticas del Estado mexicano.

Gabriela Aparicio Rangel, directora de Planeación de la CFE, señaló que el Congreso Internacional de Energía permite identificar proyectos prioritarios, intercambiar experiencias y fortalecer las acciones orientadas a la autosuficiencia, soberanía y justicia energética del país.

Por su parte, Mauricio Camarena Páez, director de Planeación, Coordinación de Desempeño y Sostenibilidad de Pemex, afirmó que Tamaulipas mantiene una posición estratégica por sus recursos de hidrocarburos, infraestructura de procesamiento y capacidad logística.

“Aquí están la Cuenca de Burgos, la refinería Madero, el complejo procesador de gas Arenque y toda la infraestructura logística que abastece al noreste de nuestro país”, expresó.

El funcionario añadió que esa vocación energética se encuentra respaldada por el talento especializado, la experiencia industrial y las capacidades productivas desarrolladas en el estado.

En el encuentro también participó Cuitláhuac García Jiménez, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), organismo responsable de la gestión del sistema nacional de transporte y almacenamiento de gas natural.

El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo que la expansión energética de Tamaulipas debe traducirse en mayores oportunidades para las empresas locales, empleos especializados y desarrollo regional, aprovechando la coordinación con el Gobierno de México y el interés de inversionistas internacionales.

Al Congreso asistieron representantes de compañías energéticas, organismos internacionales, especialistas, académicos y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, entre ellos el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Ángel Julián Jiménez, y la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

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