Recupera Jalisco operación de la planta potabilizadora de Toluquilla

Con el objetivo de mejorar la calidad del agua que reciben las familias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Gobierno de Jalisco recuperó ayer —por orden judicial— la operación de la planta potabilizadora número 4, ubicada en Toluquilla, que desde 2012 se encontraba bajo la operación de una empresa particular.

También se tomó control de pozos profundos, luego de que la empresa que los operaba fue denunciada por el presunto delito de fraude genérico, ante irregularidades relacionadas con los recursos destinados a la prestación del servicio.

La intervención fue encabezada por Carlos Arias Madrid, Secretario General de Gobierno, e Ismael Jáuregui Castañeda, Director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en cumplimiento de una determinación judicial que permitió recuperar las instalaciones después de más de seis años de controversias legales.

Elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ejecutaron el operativo consistente en el aseguramiento de la planta potabilizadora, ubicada en San Pedro Tlaquepaque.

El personal realizó actividades como revisión de documentos, inventario de equipos y bienes, y la colocación de sellos de aseguramiento en las instalaciones, para garantizar la continuidad de la operación de la planta.

“Estamos en la planta potabilizadora número 4, una estación que estaba operada por particulares desde el año 2012, de manera ilegal. Hoy, después de un litigio de más de seis años, logramos que un juez la restituyera a favor del Estado para que sea el organismo operador del SIAPA, el que opere esta planta y otorgue servicios y suministro de agua”, explicó Arias Madrid.

Como parte de los antecedentes del caso, el Gobierno de Jalisco presentó una denuncia por el presunto delito de fraude genérico relacionado con la operación de la planta.

De acuerdo con la información institucional, desde 2012 se realizaron pagos cercanos a 700 millones de pesos por la prestación del servicio, mientras que las autoridades han señalado incumplimientos contractuales y cuestionamientos sobre las inversiones realizadas en la infraestructura.

Las investigaciones correspondientes continuarán ante las autoridades competentes, respetando el debido proceso y las determinaciones judiciales.

El Gobierno de Jalisco mantendrá las acciones legales necesarias para proteger los recursos públicos y esclarecer las posibles responsabilidades derivadas de la administración de esta infraestructura.

La recuperación de la planta permitirá al SIAPA asumir su operación y realizar las inversiones necesarias para incrementar su capacidad de potabilización, con el propósito de fortalecer el abastecimiento de agua potable y beneficiar principalmente a las y los habitantes del sur de la ciudad.

Actualmente, la planta potabiliza 200 litros por segundo; sin embargo, tiene capacidad potencial para alcanzar hasta mil litros por segundo.

Para lograrlo, el organismo operador comenzará a trabajar en las adecuaciones y acciones de infraestructura que permitan incrementar gradualmente su capacidad y mejorar el servicio en las próximas semanas.

“Efectivamente nos encontramos aquí retomando estas instalaciones que podrían tener una capacidad para potabilizar hasta un metro por segundo. Hoy en día solamente genera 200 litros, pero el SIAPA va a empezar a generar las inversiones necesarias para que en semanas próximas podamos elevar el litraje, beneficiando a los ciudadanos del sur de la ciudad en mejora del servicio de abasto de la ciudad con agua potable de calidad”, detalló Jáuregui Castañeda.

Con el objetivo de mejorar la calidad del agua y atender los retos que enfrenta actualmente la ciudad en materia de abastecimiento, el Gobierno de Jalisco mantiene acciones para recuperar y aprovechar la infraestructura hidráulica, así como fortalecer la capacidad operativa del sistema de agua potable.

La recuperación de la planta potabilizadora de Toluquilla forma parte de los esfuerzos para poner la infraestructura al servicio de la población y avanzar en la mejora del suministro de agua potable.

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FGR