Azucena Cisneros inaugura Sendero Seguro en Ecatepec; transforma calle abandonada por 40 años

Azucena Cisneros Coss encabeza el corte de listón inaugural del nuevo Sendero Seguro en la colonia Nueva Aragón.

“Gobiernos iban, gobiernos llegaban y nadie nunca volteó a vernos”, relató Teresa García Ortiz, habitante de calle José María Morelos y Pavón, colonia Nueva Aragón, transformada en Sendero Seguro con luminarias, murales y limpieza.

Agregó: “tanto tiempo a oscuras, hasta ahorita. Le damos las gracias a la Presidenta Municipal que se fijó en nosotros y volteó a vernos. Vea la calle qué bonita nos la dejó. Tengo 40 años viviendo aquí y desde entonces nunca vi ninguna mejoría en la cuadra”.

Vecinos de la calle José María Morelos y Pavón recorren la vialidad rehabilitada junto a la presidenta municipal. ı Foto: Gobierno Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró el Sendero Seguro de calle José María Morelos, de 250 metros lineales, entre las avenidas Pichardo Pagaza y Luis Echeverría, con 50 luminarias, 11 murales, pinta de fachadas, rehabilitación de banquetas y guarniciones, bacheo y siembra de 234 árboles y plantas de ornato, además de la recolección de 31 toneladas de basura, pues en el sitio había un tiradero clandestino.

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Dicho Sendero Seguro se localiza aledaño al Sendero Seguro de avenida Pichardo Pagaza, este último inaugurado el pasado 10 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que beneficia a 11 comunidades de la Quinta Zona de Ecatepec.

“Ya empezamos a sentir que es posible recuperar y transformar este municipio”, aseguró Cisneros Coss ante decenas de vecinos de la zona. “Eso es lo que necesitamos, recuperar el bien vivir”, reiteró.

La munícipe dijo que vecinos de la Nueva Aragón le comentaron que estuvieron 17 años sin agua, hasta que su gobierno les suministró líquido por la red y “tenemos que seguir, hasta que todo mundo pueda vivir plenamente con derechos”.

Servidores públicos y habitantes de Ecatepec celebran la rehabilitación integral de 250 metros lineales de calle. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Lilia Terán Jiménez, también habitante de calle Morelos, reconoció que se están viendo resultados del gobierno municipal y agradeció a Cisneros Coss “porque hemos visto que hemos avanzado y por todo lo que nos ha apoyado en esta calle”, donde anteriormente eran frecuentes los asalto

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