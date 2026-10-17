Ramírez Cuéllar llama a coordinar gobiernos municipales contra la extorsión y por mejores servicios públicos

Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a fortalecer la coordinación entre los gobiernos municipales en materia de seguridad.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a fortalecer la coordinación entre los gobiernos municipales y construir una agenda común para atender los principales desafíos de las ciudades del país, con énfasis en la seguridad, los servicios públicos y el bienestar de la población.

En conferencia de prensa, destacó que el Encuentro Nacional Construyendo Ciudades permitirá intercambiar experiencias y construir acuerdos entre autoridades y representantes de distintas entidades para impulsar soluciones conjuntas a los problemas que enfrentan los municipios y las zonas metropolitanas.

“Uno de los temas prioritarios será el combate a la extorsión y al cobro de piso, delitos que afectan a comerciantes, trabajadores, familias y sectores productivos”, señaló el diputado morenista.

El Encuentro Nacional Construyendo Ciudades abordará los retos de seguridad, infraestructura y servicios públicos. ı Foto: Cortesía

Ramírez Cuéllar subrayó la necesidad de fortalecer la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ampliar la coordinación institucional y combatir la corrupción y los vínculos de autoridades con actividades ilícitas.

Asimismo, planteó reforzar acciones como la Operación Enjambre y garantizar que quienes participen en estos delitos enfrenten las consecuencias de la ley, sin importar su partido político o cargo público.

Previo al Encuentro Nacional “Construyendo Ciudades”, las y los representantes de Jalisco expusieron la crisis de desabasto y mala calidad del agua que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura y garantizar el acceso al líquido en condiciones adecuadas.

Representantes de Jalisco expusieron la problemática del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. ı Foto: Cortesía

Miguel de la Rosa, representante legislativo de Jalisco, destacó la disposición del Gobierno de México para contribuir a resolver esta problemática y expresó su preocupación por los proyectos que contemplan concesionar a particulares la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura hídrica durante periodos de hasta 25 años.

Por su parte, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, denunció la crisis de desabasto y mala calidad del agua que afecta a las familias de la zona metropolitana de Guadalajara. Informó que su gobierno ha presentado 15 denuncias por descargas ilegales y mantiene el suministro de agua potable mediante pipas y pozos municipales.

Asimismo, reiteró la defensa del derecho humano al agua limpia y segura, y expresó su preocupación por la posibilidad de que particulares controlen la infraestructura hídrica durante 20 o 25 años.

El diputado federal planteó acciones conjuntas contra la extorsión y el cobro de piso. ı Foto: Cortesía

En una segunda intervención, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar aclaró que la armonización catastral y registral no implica un incremento al impuesto predial, y explicó que estas disposiciones buscan mejorar los registros de propiedad, facilitar la regularización de inmuebles, prevenir el despojo y brindar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio.

También explicó que la agenda del Encuentro Nacional contempla, además, el análisis de la gentrificación, el desarrollo urbano, la movilidad, el fortalecimiento de los servicios públicos y la inversión en infraestructura para el bienestar.

Al finalizar, Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que la transformación de las ciudades exige cerrar filas entre los gobiernos municipales, estatales y federal para enfrentar con decisión la extorsión, combatir la corrupción y garantizar servicios públicos de calidad.

“No podemos permitir que la inseguridad, la corrupción ni los intereses privados estén por encima del bienestar de la gente. Es momento de actuar con unidad, responsabilidad y firmeza para construir ciudades más seguras, con agua para todas y todos y mejores condiciones de vida para las familias”, concluyó el diputado.

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