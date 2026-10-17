Montiel pide respetar encuestas de Morena ante inconformidades en Nuevo León por coordinaciones

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió respetar los resultados de las encuestas utilizadas para definir las coordinaciones estatales de la Cuarta Transformación, en medio de las inconformidades que surgieron en Nuevo León tras la designación de Clara Luz Flores.

Al ser cuestionada sobre las diferencias dentro del partido, Montiel sostuvo que los resultados de las mediciones se han presentado públicamente y recordó que quienes participaron en el proceso se comprometieron a aceptar el método de selección.

“La encuesta determina al ganador”, afirmó la dirigente, quien señaló que Morena mantiene el diálogo con sus compañeros y compañeras que tienen una opinión distinta sobre las decisiones tomadas.

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Montiel reconoció que algunos de los participantes obtuvieron resultados cercanos al primer lugar, pero consideró que respetar los acuerdos es parte del compromiso que asumieron quienes se registraron en el proceso interno.

“Lo primero que tenemos que honrar es nuestra palabra”, expresó.

La dirigente agregó que las conversaciones con los perfiles inconformes continuarán, pues sus planteamientos también forman parte del análisis interno del partido. Sin embargo, insistió en que las reglas acordadas deben respetarse.

🔴​Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, aseguró que se mantendrá el diálogo en Nuevo León tras las inconformidades por los resultados de las encuestas estatales.



En entrevista con @michelleriveraa, ​la líder del partido afirmó que los datos son públicos y llamó a los… — Azucena Uresti (@azucenau) October 17, 2026

Inconformidades por la coordinación de Morena en Nuevo León

La postura de Montiel se da después de que Morena designara a Clara Luz Flores como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, una decisión que provocó cuestionamientos de Tatiana Clouthier, quien también buscaba encabezar los trabajos del movimiento en la entidad.

Tras quedar fuera de la definición, Clouthier anunció la creación de la plataforma ciudadana Todos con Conciencia, con la que planteó impulsar cambios en el estado y cuestionó el proceso interno de Morena.

La exsecretaria de Economía también pidió revisar la encuesta y evitar que la designación de Flores se traduzca automáticamente en su candidatura a la gubernatura para las elecciones de 2027.

Ante este escenario, Montiel sostuvo que la dirigencia continuará escuchando a quienes no comparten las decisiones, al tiempo que defendió el mecanismo mediante el cual se eligieron las coordinaciones.

Montiel llama a anteponer el bienestar del pueblo

Durante su declaración, la dirigente también expresó confianza en los cuadros de Morena y en que los participantes mantendrán su compromiso con el proyecto político de la Cuarta Transformación, pese a las diferencias que puedan surgir después de los procesos internos.

Montiel señaló que el objetivo de estas definiciones es trabajar por el bienestar de la población, particularmente en entidades como Sonora, a la que también hizo referencia durante la entrevista.

“Yo estoy convencida de que todos sus compañeros siempre pondrán al pueblo por delante”, dijo.

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MSL