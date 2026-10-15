Debemos estar orgullosos de Bety, resalta Ariadna Montiel en su visita a Chilpancingo

Con un respaldo a Beatriz Mojica Morga, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, visitó Guerrero para sostener la Reunión Nacional de Organización “Organización es Transformación”, la tarde de este jueves en la capital del estado para el fortalecimiento de la estructura territorial.

La reunión contó con la presencia de la Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, quien encabezó el encuentro junto a la dirigencia nacional para fortalecer la unidad del movimiento.

Durante su mensaje, Montiel Reyes llamó a la unidad en torno a la coordinadora estatal: “Bety es una mujer que conozco de muchos años, siempre ha estado en la lucha, para mí es importante remarcarlo, cuando el pueblo sabe que la persona es buena, dice ahí voy”, expresó, y remarcó: “Debemos estar orgullosos de Beatriz”.

La presidenta nacional destacó que Mojica Morga es una mujer de territorio respaldada por el pueblo: “Bety es una mujer trabajadora, que ha recorrido, que es de territorio y que el pueblo respaldó en la encuesta”, y subrayó que Guerrero es ejemplo de unidad: “Guerrero siempre es ejemplo de unidad” y “El pueblo de Guerrero designó a Bety para estas tareas”. “Ella será quien nos ayude a coordinar todas las tareas. La defensa de la transformación y de nuestra patria requiere comités y requiere trabajar mucho más en territorio”, sostuvo.

En su intervención, Beatriz Mojica Morga agradeció el respaldo de la dirigencia nacional: “Estoy muy contenta con la presencia de nuestra presidenta. Es una mujer que es de territorio, no le podemos contar nada que ella no haya vivido. Le agradezco todo el trabajo que está haciendo con nuestro partido y por nuestro país”, señaló.

Mojica Morga refrendó su compromiso de hacer territorio y convocó a poner por delante al pueblo: “Por delante de cualquier interés particular, primero está el pueblo de Guerrero. Esa responsabilidad me la dio el pueblo y la respaldó nuestro partido”, afirmó.

El encuentro cerró con el llamado a fortalecer la estructura territorial, realizar asambleas en cada sección y mantener la unidad de cara al proceso electoral de 2027, con el compromiso de que la transformación llegue a cada rincón del estado: “Tenemos que lograr que la transformación siga y llegue a cada rincón de nuestro estado”, sostuvo Mojica Morga.

La reunión también contó con la presencia del presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona; referentes del partido en la entidad, así como diputadas y diputados locales.

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JVR