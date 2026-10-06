Beatriz Mojica se reúne con legisladores federales de Guerrero en San Lázaro

El llamado a unificar la labor territorial y defender los recursos federales fue emitido por la coordinadora Beatriz Mojica Morga.

Legisladores federales del estado de Guerrero sostuvieron una reunión de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro para definir prioridades de gestión territorial y fortalecer la agenda política y social en la entidad.

El encuentro fue convocado por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y contó con la participación de Beatriz Mojica Morga, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero.

Durante las conversaciones, las y los representantes parlamentarios acordaron unificar esfuerzos en las comunidades guerrerenses, con el propósito de traducir las peticiones ciudadanas en proyectos concretos dentro del trabajo legislativo nacional.

A la mesa de diálogo asistieron los senadores por Guerrero, Patricia Ramírez Bazán y Francisco Arturo Pérez Pérez, suplente del senador Félix Salgado Macedonio, así como los diputados federales de la entidad.

Ramírez Cuéllar destacó durante el intercambio la necesidad de mantener un vínculo estrecho entre San Lázaro y las regiones del país para consolidar los proyectos de la agenda nacional en materia de desarrollo social y soberanía.

En su intervención, Beatriz Mojica señaló que la labor territorial organizada constituye el pilar fundamental para escuchar las necesidades de la población y atender los rezagos históricos en los municipios guerrerenses.

Adicionalmente, Mojica Morga sostuvo una reunión de trabajo con Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

La articulación de la bancada parlamentaria y el enlace con las regiones fue convocado por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar. ı Foto: Especial.

En la reunión con el liderazgo de la Cámara Baja se analizaron temas prioritarios del paquete legislativo federal que impactarán en la asignación de recursos y la ejecución de obras públicas para el estado.

Este tipo de encuentros busca articular una estrategia parlamentaria uniforme que permita defender el presupuesto destinado al bienestar social en la entidad durante los próximos periodos ordinarios de sesiones.

El estado de Guerrero se mantiene como una demarcación prioritaria para los programas de infraestructura y desarrollo del Gobierno Federal, por lo que la representación legislativa mantendrá mesas periódicas de evaluación.

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JVR