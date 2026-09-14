Beatriz Mojica se perfila como candidata a coordinadora por Morena en Guerrero

Beatriz Mojica se perfila como la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Guerrero por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Fuentes del partido aseguran que la ganadora es Beatriz Mojica.

Comunicado oficial. ı Foto: Especial.

¿Quién es Beatriz Mojica?

Beatriz Mojica hizo su carrera política en el PRD, partido al que renunció en el 2019.

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Ya en las filas de Morena, en el 2021, Beatriz Mojica ganó una diputación local en Guerrero, y en el 2024, obtuvo la senaduría. Fue la cuota del partido guinda en la categoría de afrodescendiente.

Beatriz Mojica también fue diputada federal del 2003-2006, y fue secretaria estatal de Secretaria de Desarrollo Social con el entonces Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ahora preso por supuestamente ocultar información en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

En el PRD fue secretaria general del 2015 al 2017, y por 13 días presidenta interina del sol azteca, mientras asumía Alejandra Barrales.

Con 53 años, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, y tiene una maestría en Políticas Públicas, y es doctorante en Derecho por la UNAM.

Después de que Morena le impidió a Félix Salgado participar, los morenistas en la entidad afirmaban que el senador respaldaba su aspiración.

En el camino se quedó la ex consejera presidencial Esthela Damián, quien entró a la competencia sin vivir en la entidad.

También buscaba ser la coordinadora Abelina López, ex Alcalde de Acapulco, quien tenía en contra los escándalos en su gestión.

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