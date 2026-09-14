Destruye Policía de Jalisco cerca de 144 mil plantas de aparente marihuana en Tequila

Elementos de la Policía de Jalisco, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), localizaron y destruyeron cerca de 144 mil plantas de aparente marihuana en dos predios en Tequila; presuntamente fue sembrada entre plantíos de maíz para intentar esconder su producción.

Durante un recorrido de vigilancia, uniformados de la Comisaría Regional y de Defensa ubicaron dos predios en las comunidades de Chiquilistán y El Salvador, en los que detectaron plantas con las características de la marihuana.

Ambos puntos tuvieron una extensión aproximada de 36 mil metros cuadrados, en donde se estima que estén sembradas 144 mil plantas de hasta 1.70 metros de altura, ocultas entre cultivos de maíz.

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Por lo anterior, los oficiales dieron aviso y pidieron mando y conducción a un agente del Ministerio Público Federal, quien ordenó la destrucción del plantío, previa toma de muestras representativas y registro fotográfico del procedimiento.

La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Estatal Preventiva, mantiene recorridos de vigilancia en las diferentes regiones del Estado y acciones coordinadas con autoridades federales para prevenir y combatir los delitos contra la salud en Jalisco.

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FGR