Gloria de Jesús Molina acusa a Cabeza de Vaca de intervenir en contratos durante su gobierno

Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaría de Salud de Tamaulipas, acusó al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca de controlar la proveeduría de esa dependencia y ordenar la adjudicación de contratos a empresas vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, por lo que calificó como “compromisos económicos y políticos”.

Gloria de Jesús Molina Gamboa fue secretaria de Salud entre 2017 y 2022.

“Al asumir el cargo, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estableció con claridad una separación de funciones. Yo me encargaría de los asuntos técnicos y operativos de la secretaría y él se encargaría de controlar toda la proveeduría y los contratos con interés económico o político relevante a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas”, declaró en un video grabado por ella misma.

TE RECOMENDAMOS: En acción colabora Defensa Destruye Policía de Jalisco cerca de 144 mil plantas de aparente marihuana en Tequila

Gloria de Jesús Molina Gamboa afirmó haber recibido indicaciones directas de Francisco García Cabeza de Vaca para entregar contratos de obra y servicios a las empresas relacionadas con Carmona Angulo.

“Durante mi gestión recibí indicaciones directas del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas para adjudicar contratos de obra y servicios a las empresas del Grupo Industrial Permart y Joser por compromisos económicos y políticos”, sostuvo.

Gloria de Jesús Molina Gamboa identificó además a Alejandro Aguilar Poegner, entonces subsecretario de Administración y Finanzas, como el funcionario que conocía y supervisaba el cumplimiento de esas instrucciones.

Gloria de Jesús Molina Gamboa reconoció esa circunstancia y aseguró que no pretende deslindarse de las responsabilidades legales que eventualmente pudieran corresponderle. Sin embargo, sostuvo que las investigaciones no deben detenerse en funcionarios subordinados si las decisiones provenían, como ahora afirma, de la cabeza del Poder Ejecutivo estatal.

“No hago esto para evadir mis obligaciones, pues asumo la responsabilidad que corresponda. Sin embargo, no es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la Administración estatal”, afirmó.

Gloria de Jesús Molina Gamboa pidió expresamente que las autoridades no limiten las investigaciones a quienes formalmente participaron en los procedimientos administrativos, sino que reconstruyan quién ordenó las contrataciones y bajo qué intereses se tomaron las decisiones.

“Tras más de 35 años de servicio público sin falta alguna, solicito a las autoridades que se investigue toda la cadena de mando de esas decisiones”, expresó.

La exsecretaria concluyó:

“Si después de esta declaración ocurre cualquier acto de intimidación, amenaza o afrontación contra mi familia, contra mí, solicito a las autoridades competentes se investigue considerando el contexto y los hechos de lo que hoy declaro”, manifestó.

🚨 Gloria de Jesús Molina, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, acusó a Francisco García Cabeza de Vaca de intervenir en contratos durante su gobierno.



Además, señaló presuntos vínculos con empresas relacionadas con Sergio Carmona, “Rey del huachicol”. pic.twitter.com/OROoLDzCMd — Azucena Uresti (@azucenau) September 14, 2026

Te puede interesar:

- Trevilla refrenda defensa de soberanía: “México determina su propio destino”

- CSP: Bienestar es la palabra que define a 4T

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR