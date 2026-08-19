Policía de Jalisco captura en Puerto Vallarta a fugitivo buscado por homicidio en EU

Como resultado del fortalecimiento de las labores de inteligencia y coordinación impulsadas desde la Secretaría de Seguridad de Jalisco, elementos de la Policía del Estado localizaron y capturaron en Puerto Vallarta a un objetivo buscado por el Servicio de Marshals de los Estados Unidos por su presunta relación con un homicidio cometido en territorio estadounidense.

Bajo la conducción del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, la estrategia estatal ha reforzado el intercambio de información entre corporaciones, así como el uso de herramientas tecnológicas para la identificación y localización de objetivos prioritarios.

En este caso, la Comisaría de Inteligencia recibió información sobre la búsqueda de un hombre identificado como Antoni III Covarrubias, de 41 años, originario de Los Ángeles, California.

A partir de estos datos, la Policía de Jalisco desplegó capacidades de inteligencia y tecnología mediante la unidad de drones, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck, con las que se obtuvieron indicios de que el hombre se encontraba en Puerto Vallarta y se diseñó el operativo para su localización.

La intervención fue implementada por elementos de la Policía Regional y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), con acompañamiento del Instituto Nacional de Migración.

El despliegue permitió ubicar al sujeto en el cruce de Camino a la Playa del Holi y Avenida Francisco Medina Ascencio, en la zona hotelera de Puerto Vallarta. Al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva, por lo que fue interceptado.

Durante una revisión realizada conforme a protocolo, los oficiales localizaron cinco envoltorios con presunta marihuana, con un peso aproximado de 170 gramos, además de un envoltorio con 10 dosis de aparente crystal, con un peso cercano a los cuatro gramos.

Una vez corroborada su identidad y la orden de búsqueda por homicidio en segundo grado, las autoridades de Jalisco establecieron comunicación con el U.S. Marshals Service para iniciar el procedimiento correspondiente para su traslado a Estados Unidos.

La captura refleja el fortalecimiento de una estrategia de seguridad basada en inteligencia, tecnología, operación policial y coordinación interinstitucional, líneas de trabajo que la Secretaría de Seguridad de Jalisco, encabezada por Juan Pablo Hernández, mantiene para la localización de objetivos prioritarios y el combate a la delincuencia.

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FGR