¿Quién es ‘El Tío Lako’, el líder criminal que abatieron en Michoacán?

Michoacán amaneció inmerso en un caos vial, pues se presume que Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, fue abatido por las autoridades federales durante un operatido que se realizó en la zona.

Este miércoles se registraron varios bloqueos, vehículos incendiados y ataques armados en varios municipios de Michoacán, por lo que se desplegó un operativo para reestablecer el libre tránsito.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la circulación vial en distintos putos del estado ya fue reestablecida, y precisó que la presencia de elementos de la Guardia Civil y fuerzas federales continuará permanentemente.

Esto con la finalidad de brindar seguridad y tránsito fluido en la zona; además, pidió a los conductores “manejar con precaución, atender las indicaciones de las autoridades y consultar solo canales oficiales”.

Gracias al despliegue operativo de la Guardia Civil y fuerzas federales, hemos restablecido por completo la circulación vial en los siguientes puntos:



• MORELIA: Carretera Morelia – Quiroga, a la altura de la localidad de El Tigre.

• ZACAPU: Crucero Franco Reyes.

•… pic.twitter.com/tvlSRnD6Ak — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) August 19, 2026

¿Quién es ‘El Tío Lako’?

Cuando “El Mencho” fue abatido durante un operativo de las fuerzas federales, Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, perfilaba como uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podría tomar el lugar de Nemesio Oseguera Cervantes.

El blog de internet Narco Chronicles señala que el también conocido bajo el alias de “Chaparrito” es “uno de los líderes de la facción Guerrero del CJNG, originaria de Tinajas de Vargas, Michoacán”.

“El Tío Lako” tiene parentesco con otros criminales que ya han sido señalados previamente, pues se asevera que es el padre de Rubén Guerrero, alias “El R1”, además der ser tío de Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias “El 08”.

Árbol genealógico de Los Guerrero ı Foto: @HEARST_BB

El líder criminal presuntamente abatido es señalado por estar relacionado con el secuestro de la alcaldesa de Corija, Yolanda Sánchez Figueroa del 2023, quien fue liberada con vida tres días después.

Como sucede con muchos líderes criminales, “El Tío Lako” cuenta con repertorio de corridos en los que se narran algunas de sus historias dentro del mundo delictivo:

El Compa Lako de Los Alegres Del Barranco

El Tio Lako de Jovanny Cadena Y Su Estilo Privado

El Tio Lako de Lenin Ramirez

El Tio de Jalisco de Luis R Conriquez

El Lako de Canelos Jrs

Tio Lako de Banda La Doble R

El Tio Lako de Los Alegres Del Barranco

Rancho de "El Tío Lako" ı Foto: @HEARST_BB

En el corrido “El Compa Lako” se cuenta que Guerrero Martínez no contaba con dinero cuando nació, por lo que decidió comenzar su vida criminal para poder generar ingresos, y que cuenta con almenos 50 personas armadas cuidándolo.

Además, la letra dice que recibió una sentencia de 70 años de prisión por parte del gobierno federal por los delitos que cometió: “El dinero es buen amigo, un año duró nomás”.

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