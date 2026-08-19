Ramírez Bedolla reporta liberación de 9 vialidades tras bloqueos en Michoacán

Liberación de vialidades en Michoacán esta mañana.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó cerca del mediodía que ya fueron liberadas nueve vialidades en Michoacán, tras los bloqueos registrados este miércoles en diversos puntos de la entidad.

“Gracias al despliegue operativo de la Guardia Civil y fuerzas federales, hemos restablecido por completo la circulación vial en los siguientes puntos:

MORELIA: Carretera Morelia – Quiroga, a la altura de la localidad de El Tigre.

ZACAPU: Crucero Franco Reyes.

TZINTZUNTZAN: Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria.

TANGANCÍCUARO: Carretera Estatal Tangancícuaro - Carapan a la altura del KM 124 cerca de Los Nogales.

COENEO: Carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja.

ZAMORA: Carretera Zamora - Ecuandureo en la localidad El Sauz.

PANINDÍCUARO: Zacapu – Panindícuaro a la altura del entronque a la autopista de Occidente.

NAHUATZEN: Carretera Zacapu - Nahuatzen.

PARACHO: Carretera Cocucho – Nurio a la altura de la unidad deportiva.

El mandatario estatal afirmó que “mantenemos presencia permanente en las carreteras para garantizar su seguridad y un tránsito fluido. Les pido manejar con precaución, atender las indicaciones de las autoridades y consultar solo canales oficiales”.

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FGR