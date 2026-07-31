Hermano de ‘El Mencho’ se declara culpable en EU por narcotráfico y uso de armas

Antonio Oseguera Cervantes, identificado por las autoridades estadounidenses como hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia ese país, así como por utilizar un arma de fuego para facilitar las actividades del narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ciudadano mexicano, de 67 años y originario de Michoacán, admitió su responsabilidad en la conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino al mercado estadounidense, además de aceptar el cargo por portar un arma de fuego durante la comisión de esos delitos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Oseguera Cervantes participó durante más de dos décadas en operaciones de tráfico internacional de drogas. Entre 2002 y 2010 operó como integrante del Cártel del Milenio, donde supervisó la venta de narcóticos, protegió territorios frente a grupos rivales y dirigió laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina.

Según los documentos judiciales, desde aproximadamente 2010 trabajó de manera directa para el CJNG, organización criminal a la que reportaba directamente a su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, y quien fue abatido en febrero pasado en un operativo en Tapalpa, Jalisco.

En ese periodo, presuntamente coordinó el suministro de precursores químicos para laboratorios de metanfetamina, la distribución de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, la recolección de ganancias del narcotráfico y operaciones de lavado de dinero mediante casas de cambio.

Asimismo, se indicó que acostumbraba portar una pistola cuando cobraba recursos provenientes del narcotráfico o asistía a reuniones relacionadas con esas actividades.

La sentencia de Antonio Oseguera Cervantes fue programada para el próximo 13 de noviembre.

Por los delitos aceptados enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una pena máxima que podría alcanzar dos cadenas perpetuas consecutivas, cuya imposición quedará a consideración del juez federal, conforme a las directrices de sentencia y otros factores legales aplicables.

El Departamento de Justicia informó que la investigación fue realizada por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles y destacó que el traslado de Oseguera Cervantes de México a Estados Unidos, efectuado en febrero de 2025, contó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y la colaboración del Gobierno de México.

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FGR