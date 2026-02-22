¿Dónde murió El Mencho, tras ser abatido?

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido en México, luego de un operativo que ha dejado bloqueos, violencia y quema de vehículos.

Si bien las autoridades informaron que el líder criminal murió, los usuarios se preguntan en dónde está el fundador del CJNG.

¿Dónde está el cuerpo de El Mencho?

Las Fuerzas Federales de México informaron que Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, fue abatido.

Sin embargo, por el momento no se sabe exactamente en que estado del país fue asesinado El Mencho, pero el operativo federal comenzó en Jalisco, ahí fue donde iniciaron los bloqueos violentos y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que ya se había instalado la mesa de seguridad.

En Jalisco es donde hay mayor número de bloqueos, el aeropuerto de Guadalajara entró en caos y se prevén retrasos importantes.

El transporte de Guadalajara fue suspendido y escuelas han pedido a sus alumnos no salir de sus casas para resguardarse.

Así que lo más probable es que El Mencho haya sido abatido en Jalisco, sin embargo, se presentaron bloqueos y quema de vehículos en otros estados como Guanajuato, Michoacán y hasta Tamaulipas.

Se espera que en las próximas horas el gabinete de seguridad ofrezca un mensaje para dar información sobre este operativo en el que uno de los líderes criminales más buscados por México y Estados Unidos fue abatido.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ya confirmó que será en la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad en la que se revele en dónde fue abatido El Mencho.