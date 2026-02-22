Gabinete de seguridad informará pronto sobre operativo donde ‘El Mencho’ fue abatido: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el operativo de fuerzas federales mexicanas por el cual Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido, y dijo que será el Gabinete de seguridad el que brinde más información.

Al término de un evento en Coahuila, la presidenta recorrió las calles cerca de la ciudadanía y los periodistas, algunos de los cuales le solicitaron su opinión sobre el operativo ejecutado este domingo.

No obstante, la presidenta no dio más detalles, y aseguró que corresponde al Gabinete de seguridad brindar más información, lo cual, adelantó, ocurrirá pronto.

Va a informar el Gabinete de seguridad en unos momentos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



🚨🇲🇽 BREAKING: President Claudia Sheinbaum says Mexico’s Security Cabinet will soon release official information on the status of CJNG leader “El Mencho.”



After hours of rumors, roadblocks, and federal operations in Jalisco, the government is preparing to speak.



If confirmed,… pic.twitter.com/pUyL8H6WHA — Dan Brisbois (@Dan_Brisbois) February 22, 2026

En el mismo sentido se pronunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien, a través de redes sociales, aseguró que “en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos”.

Lemus Navarro aseguró que Jalisco sigue en “Código Rojo”, toda vez que fue esta entidad en donde comenzaron los bloqueos derivados del operativo federal que derivó en que el líder del CJNG fuera abatido.

Los bloqueos, posteriormente, se extendieron a otros estados como Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, entre otros.

“El Mencho” era el histórico líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y América Latina. Más detalles del operativo serán dados a conocer pronto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am