Vehículo se incendia tras choque en Villahermosa, Tabasco; reportan dos heridos

Un accidente vial generó la movilización de cuerpos de emergencia sobre el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en Villahermosa, luego de que un automóvil y una motocicleta se vieran involucrados en un choque.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en los carriles centrales de esta importante vialidad, en las inmediaciones de Calinda Viva, una zona con constante circulación vehicular.

Tras el impacto, uno de los vehículos involucrados comenzó a incendiarse, por lo que fue necesaria la presencia de elementos del cuerpo de bomberos para atender la emergencia y sofocar las llamas.

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Imágenes y reportes desde la zona muestran al vehículo afectado mientras personal de emergencia trabaja para controlar el fuego. La situación provocó además complicaciones para los automovilistas que circulaban por este tramo del boulevard Adolfo Ruiz Cortines.

Reportan un fuerte accidente en los carriles de alta del bulevar Adolfo Ruiz Cortines, justo a la altura del paso a desnivel de Paseo Tabasco.

Tras colisionar contra una motocicleta, un automóvil comenzó a incendiarse en el lugar. pic.twitter.com/8uLnoGmuWA — Noticiero de Tabasco (@noticierodetab) October 4, 2026

De manera preliminar, se reportan dos personas lesionadas como consecuencia del accidente. Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial sus identidades ni se ha precisado cuál es su estado de salud.

Las autoridades y cuerpos de emergencia mantienen presencia en el lugar para atender el incidente y realizar las labores correspondientes, mientras se busca determinar con precisión cómo ocurrió el choque.

Por ahora, tampoco se ha establecido oficialmente cuál de los vehículos habría provocado el accidente ni las circunstancias que llevaron al impacto entre el automóvil y la motocicleta.

Debido a la presencia de los cuerpos de emergencia y a las labores para retirar el vehículo afectado, los conductores que transiten por Ruiz Cortines pueden encontrar afectaciones en la circulación, por lo que se recomienda reducir la velocidad y manejar con precaución.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades, mientras se espera que las autoridades correspondientes proporcionen mayor información sobre las personas que presuntamente resultaron lesionadas.

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MSL