Un vagón del Tren Chepe se incendió en la estación de Témoris, en el municipio de Guazapares en la sierra de Chihuahua.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, se habría tratado de un incendio a causa de una falla mecánica en uno de los vagones del Tren Chepe, lo que provocó el fuego.

Aunque los pasajeros tuvieron que ser bajados, no se reportaron personas lesionadas ni incidentes mayores en este hecho, ya que la situación se logró controlar.

En redes sociales, usuarios que viajaban en el tren y quienes viven cerca de la estación de Témoris difundieron videos de lo que ocurrió.

Algunos pasajeros se mostraron confundidos ante la situación, pero la mayoría esperó a que el personal del tren controlara la situación.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, después de controlar el incendio y reparar la falla mecánica, el tren continuó su camino y llegó a la estación de Los Mochis.

La empresa Ferromex (Ferrocarril Mexicano) que opera y coordina el tren informó que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas.

Señaló que fue una falla mecánica o calentamiento de un motor que le cayó Diesel, lo que generó una densa columna de humo.

El operador detuvo el convoy y se procedió a la evacuación de los pasajeros de una manera preventiva. La cuadrilla controló el incidente y 15 minutos después se reanudó el servicio hacia Los Mochis, con un retraso de dos horas.

🔴Un vagón de El Chepe Express se incendió la tarde del martes a la altura de la estación Témoris.



El fuego, presuntamente provocado por una falla mecánica, dejó daños materiales, pero no se reportaron personas lesionadas.



Pese al incidente, el tren continuó su recorrido hacia… — Azucena Uresti (@azucenau) November 18, 2026

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FGR