Una avioneta se desplomó en plena carretera de Monterrey - Nuevo Laredo, cerca del Aeropuerto Internacional del Norte; hasta el momento no se han reportado personas sin vida o con lesiones graves.

Este miércoles por la tarde se reportó que una aeronave ligera se desplomó aproximadamente en el kilómetro 1006 de la carretera de Monterrey-Nuevo Laredo.

Este incidente movilizó a las autoridades de Protección Civil de Nuevo León, a la Cruz Roja, y a todos los cuerpos de emergencia, hacia el municipio de Apodaca, Nuevo León, para realizar las labores correspondientes.

El accidente se registró en el sentido sur de la vialidad, por lo que se reportan afectaciones en ambos sentidos, por lo que se recomienda a las personas que se encuentran cerca del lugar mantener las precauciones necesarias.

Avioneta se desploma en la carretera de Laredo y Monterrey ı Foto: Captura de pantalla

Las autoridades de Protección Civil Nuevo León informaron la movilización de elementos al área en donde ocurrió el siniestro, por lo que hicieron un llamado para que la población ceda el paso a los vehículos de emergencia, eviten acercarse al lugar donde se registró el accidente, y atender las indicaciones por parte de las autoridades.

Reporte de Protección Civil Nuevo León ı Foto: Redes Sociales

VIDEOS de la avioneta estrellada

Los internautas comenzaron a compartir fotografías y videos de la aeronave que se desplomó frente al Aeropuerto Internacional del Norte por medio de redes sociales.

En estos se puede observar que la avioneta se incendió tras el desplome, por lo que las llamas que la rodean y continúan activas van dejando grandes nubes de humo gris conforme consumen la aeronave que se encuentra a un costado de la carretera.

#ÚltimaHora | 🚨 Reportan caída de una aeronave sobre la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, a la altura del Aeropuerto del Norte, en Nuevo León. pic.twitter.com/VbIF9fQa7W — Comunicalia | Noticias | Podcast (@comunicaliamx) November 18, 2026

Un video tomado desde un camión muestra una toma más cercana, y en era se puede apreciar que la aeronave, que aparentemente es de color negro y tiene rayas blancas con rojo a los costados, está siendo totalmente consumida por las llamas que la rodean.

Una aeronave se estrelló e incendió en la Carretera a Nuevo Laredo, frente al Aeropuerto del Norte, en Apodaca. Al momento no se ha detallado información sobre víctimas del estrellamiento. pic.twitter.com/QOst09dQna — EL NORTE (@elnorte) November 18, 2026

De acuerdo con la información disponible, las autoridades que atendieron la emergencia ya lograron detener el fuego en la zona, mientras que la aeronave portaba la matrícula N70CC, con registro proveniente de Estados Unidos.

De manera prelimar, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, informó que a bordo de la avioneta viajaban 6 personas; mismas que no se encontraban en el lugar del siniestro, por lo que se cree que ya fueron trasladados a un centro de atención médica.

Se presume que la avioneta perdió potencia al salir del aeropuerto, por lo que de manera inmediata esta se estrelló en la carretra; sin embargo, la causa del siniestro aún no ha sido comunicada de manera oficial.

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