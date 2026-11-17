Una aeronave privada tipo Cessna modelo 500 se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en Durango, dejando al piloto fallecido.

Una aeronave privada tipo Cessna modelo 500 se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en Durango, dejando un saldo preliminar del piloto fallecido tras registrarse un aterrizaje de emergencia y una explosión durante la maniobra de despegue.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el accidente aéreo ocurrió cerca de las 11:40 horas, tiempo local, cuando la unidad se precipitó a tierra aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 de la terminal aeroportuaria duranguense.

La AFAC precisó que el avión privado tenía como destino final el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, y sufrió el percance exactamente durante la fase inicial de despegue de la pista.

Accidente aéreo en Durango apunta a posible falla

En cuanto a la causa del siniestro, se explicó que una posible falla mecánica en la compuerta del maletero habría obligado a la tripulación a intentar un aterrizaje de emergencia, momento en el cual se registró una explosión en la aeronave.

🚨 Un avión Cessna 500 Citation, matrícula XB-OIQ, se accidentó esta mañana en #Durango capital tras iniciar maniobras de despegue. Dos personas sin vida y dos lesionadas, confirmó el gobernador @EVillegasV. Información en curso. pic.twitter.com/8WJmBjl3i7 — Luis Ángel Rodríguez (@Luis_TV10) November 17, 2026

Respecto al número de ocupantes que viajaban en la unidad aérea, existen dos registros oficiales preliminares: mientras los primeros reportes en el sitio indicaban la presencia de cuatro personas a bordo —piloto, copiloto y dos pasajeros—, la información asentada en el plan de vuelo de la AFAC señala que la aeronave transportaba a dos tripulantes y cuatro pasajeros.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han confirmado de manera oficial el fallecimiento del piloto de la unidad privada, sin que se haya detallado públicamente el estado de salud del resto de los ocupantes que figuraban en el manifiesto de vuelo.

Tras reportarse el impacto a pocos metros de la pista del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, los protocolos aeronáuticos y de seguridad se activaron de inmediato mediante la instalación del Centro de Operaciones de Emergencia, instancia encargada de coordinar las labores de atención y respuesta ante la contingencia.

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JVR