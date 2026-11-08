Sentencian a 50 años de prisión a ‘El Mochaorejas’ a 28 años de su captura

Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, fue sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

“El Mochaorejas” fue detenido junto con Daniel Vanegas Martínez y Dulce Paz Vanegas Martínez, integrantes de una organización dedicada al secuestro desde 1998 en el Estado de México y el entonces Distrito Federal.

#FGR obtiene sentencia de 50 años de prisión contra Daniel “N”, líder de organización criminal dedicada al secuestro.



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