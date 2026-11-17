Más de 763 mil visitantes disfrutaron de las 400 actividades artísticas, culturales y gastronómicas durante los 26 días de la feria.

Con saldo blanco, más de 763 mil visitantes, entre público en general, expositores y artistas; con más de 400 actividades artísticas, culturales, gastronómicas y tradicionales concluyó “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026”, que se celebró del 22 de octubre al 16 de noviembre y reunió a familias tlaxcaltecas, así como a turistas nacionales e internacionales.

Bajo el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, esta edición contó con mejoras en la infraestructura del recinto ferial “Adolfo López Mateos”, así como una amplia programación de espectáculos gratuitos, actividades culturales y espacios de convivencia familiar.

Espectáculos infantiles como Paw Patrol y la pista Fantasía sobre Hielo brindaron opciones de sana convivencia para las familias tlaxcaltecas. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

En ese sentido, la Gobernadora destacó la importancia de esta celebración como un espacio de encuentro para las familias y una oportunidad para compartir con visitantes nacionales e internacionales la riqueza cultural, gastronómica y las tradiciones que distinguen a Tlaxcala.

“Queremos que nuestra feria siga siendo un espacio para todas las familias, donde podamos disfrutar de nuestras tradiciones, compartir lo mejor de Tlaxcala y recibir con los brazos abiertos a quienes nos visitan. Por eso, cada año trabajamos para ofrecer mejores instalaciones, más actividades y, sobre todo, una celebración segura para todas y todos”, comentó.

El Teatro del Pueblo y el renovado Palenque albergaron conciertos de gran convocatoria con estricto control de aforo y saldo blanco. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Durante 26 días, el recinto fue escenario de conciertos, espectáculos infantiles, actividades ecuestres, exposiciones agropecuarias, muestras artesanales y encuentros gastronómicos, que permitieron disfrutar de las tradiciones, la cultura y la riqueza de Tlaxcala.

El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala informó que las actividades concluyeron sin incidentes mayores, resultado del operativo de seguridad y protección civil implementado durante toda la celebración, particularmente en los eventos de mayor concentración de asistentes.

El estreno de la techumbre integral en el Lienzo Charro permitió albergar competencias ecuestres, rodeos y la tradicional Carrera de Botargas. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Para garantizar la seguridad de las familias, se desplegaron 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con Protección Civil Estatal, el Cuerpo de Bomberos y el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT).

Como parte de estas medidas, se implementó un protocolo de control de aforo en el Teatro del Pueblo, que permitió regular el ingreso de asistentes a los espectáculos musicales, prevenir aglomeraciones y mantener condiciones de seguridad durante las presentaciones.

Con un operativo de 400 elementos estatales y cuerpos de emergencia, el recinto ferial “Adolfo López Mateos” conmemoró su 63 aniversario. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Uno de los acontecimientos más destacados de esta edición fue la obtención del quinto Récord Guinness para Tlaxcala, con la “Cata de pulque más grande del mundo”, que reunió a 500 participantes y proyectó internacionalmente una de las bebidas más representativas de la identidad tlaxcalteca.

En materia de entretenimiento, el Teatro del Pueblo ofreció conciertos gratuitos de artistas y agrupaciones como Banda MS, Alejandra Guzmán, Bronco, Moenia, Amanda Miguel, Espinoza Paz y Banda Cuisillos, mientras que Gloria Trevi encabezó el espectáculo de cierre de la feria.

Productores, artesanos y emprendedores locales impulsaron la oferta cultural y gastronómica mediante muestras artesanales y el Festival de Paellas. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Las familias también disfrutaron de espectáculos infantiles como Paw Patrol y Guerreras K-Pop, además de la atracción Fantasía sobre Hielo, instalada en el salón “Joaquín Cisneros”.

Por su parte, el Palenque de Tlaxcala, renovado para esta edición y con capacidad para 5 mil 800 espectadores, recibió a artistas de gran convocatoria como Carlos Rivera, Julión Álvarez, Grupo Firme y Yuridia.

Feria de Tlaxcala cierra con más de 763 mil visitantes, conciertos gratuitos de artistas como Gloria Trevi y Banda MS, y saldo blanco. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

La edición 2026 también se distinguió por las mejoras realizadas en distintos espacios del recinto ferial, entre ellos el Palenque, el área artesanal, el Teatro del Pueblo y el Lienzo Charro, con el propósito de ofrecer mejores instalaciones y condiciones de comodidad para visitantes, comerciantes y expositores.

En particular, el Lienzo Charro estrenó una techumbre integral y fue sede de competencias charras, encuentros de escaramuzas, Rodeo Baile y la Carrera de Botargas, actividades que reunieron a familias y aficionados a las tradiciones ecuestres.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó la renovación de espacios como el Lienzo Charro para garantizar una convivencia familiar segura. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

La oferta gastronómica y cultural incluyó el Festival de Paellas, el Tercer Festival del Pulque y diversas exposiciones artesanales, agrícolas y ganaderas, que dieron visibilidad al talento de productores, artesanos y emprendedores locales.

Además, en el marco de esta celebración se conmemoró el 63 aniversario del recinto ferial “Adolfo López Mateos”, espacio que durante más de seis décadas ha sido punto de encuentro para las familias y escenario de las principales expresiones culturales y tradicionales del estado.

Tlaxcala sumó su quinto Récord Guinness al realizar la cata de pulque más grande del mundo con la participación de 500 asistentes. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Al concluir esta edición, el Patronato agradeció la participación de visitantes, expositores, artistas, comerciantes, instituciones y medios de comunicación, cuya colaboración hizo posible el desarrollo de las actividades.

Con ello, “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026” cerró una edición marcada por la participación familiar, la diversidad de su programación y la promoción de las tradiciones que distinguen a Tlaxcala como destino cultural y turístico.

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