Un video en redes sociales se volvió viral luego de que una persona intentó controlar el paso vehicular sin autorización, utilizando obstáculos para detener a quienes transitaban por la zona.

El incidente ocurrió en el municipio de Huimanguillo, Tabasco donde la mujer habría colocado pedazos de madera sobre la cinta asfáltica para impedir que los automovilistas continuaran su camino. La situación escaló cuando algunos conductores se negaron a entregar dinero para cruzar.

La grabación comenzó a circular nuevamente en redes sociales el 16 de noviembre, aunque los hechos habrían ocurrido durante la mañana del día 1 de ese mismo mes.

TE RECOMENDAMOS: Saldo blanco y mucha diversión Concluye Feria de Tlaxcala 2026 con más de 763 mil asistentes y nuevo Récord Guinness

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, la mujer bloqueó la carretera Huimanguillo-Cárdenas con trozos de madera y presuntamente exigía 50 pesos a los conductores para permitirles avanzar. Además del supuesto cobro, habría amenazado con causar daños a los vehículos de las personas que se negaran a pagar.

La mujer arrojó una madera a un taxi en la zona Foto:Captura de pantalla

En el video difundido en plataformas digitales se observa cómo un taxista y un motociclista se acercan al punto donde estaban colocados los obstáculos para intentar liberar la circulación.

La reacción de la mujer fue arrojar trozos de madera contra los vehículos. Durante el altercado, uno de los objetos golpeó el parabrisas del taxi, mientras que otro fue lanzado contra el motociclista.

Pese a la confrontación, ambos conductores consiguieron retirar los materiales que impedían el paso, con lo que lograron restablecer la circulación en ese tramo carretero.

La grabación generó comentarios entre usuarios de redes sociales, principalmente por el intento de establecer un cobro particular en una vía pública y por la reacción de la mujer ante quienes decidieron no entregar dinero.

Usuarios comenzaron a apodar a la mujer como ‘Lady Caseta’, por su intento de negocio, y afirmaron que esto es parte de una de las modalidades de extorsiones que se viven en algunas carreteras del país.

Hasta el momento, autoridades no se han pronunciado al respecto de la situación ni se sabe si la mujer fue detenida o continúo con los bloqueos paulatinos. Sin embargo, pobladores del estado afirmaron que no dejarán que la mujer continúe con su intento de cobro.

🚗⚠️ ¡Insólito! Una mujer fue captada instalando una caseta de cobro improvisada en una carretera de Huimanguillo, Tabasco, donde presuntamente exigía 50 pesos a los conductores para dejarlos pasar.



🚧 La mujer colocó obstáculos sobre la vialidad y habría amenazado con dañar los… pic.twitter.com/MQwHIeEBWP — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 17, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT