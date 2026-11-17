EL RESCATE del Puerto del Norte-Matamoro ya inició. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, tuvo los primeros acercamientos con autoridades de Estados Unidos, quienes expresaron su interés por establecer una alianza estratégica para trabajar conjuntamente y dinamizar el comercio entre México EU.

Miguel Pereira, director de Desarrollo de Negocios del Puerto de Harlingen, en Texas, confirmó el diálogo para integrar cadenas de suministro entre ambas naciones para fortalecer ambas economías.

Convertir esta terminal en un nodo logístico clave ya tiene una inversión aprobada por 35 mil millones de pesos, respaldada hace días por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo es ampliar la infraestructura del Puerto del Norte-Matamoros e incorporar una red ferroviaria que sirva para colocar a Tamaulipas como punto clave en las relaciones comerciales a nivel mundial

“Estoy plenamente convencido de que, así como Tamaulipas en este momento es la principal frontera terrestre de México con su economía binacional con Estados Unidos, estando funcionando el puerto de Matamoros, Tamaulipas va a ser la primera y más importante frontera marítima de México hacia el mundo”, dijo Villarreal.

La operación debutó enviando más de dos mil toneladas de fluoruro de aluminio de la empresa Orbia hacia Brasil y sirvió para colocar en el mapa a Matamoros como zona de intercambio estratégico.

En ese sentido, Pereira destacó que la magnitud de la obra impulsada en Matamoros permitirá crear economías de escala con el sur de Texas. Por ello, explicó que Harlingen desarrolla el primer parque industrial estrictamente ferroviario de esa región y opera barcazas de bajo calado, capaces de trasladar mercancía a Chicago.