La Fiscalía General de Nayarit confirmó el hallazgo de los cuerpos de siete hombres la mañana de ayer en una brecha que conduce a La Guásima, en el municipio de Acaponeta, cerca del límite con Sinaloa. Los cadáveres estaban envueltos en plástico negro y, de acuerdo con los primeros peritajes reportados, los hombres llevaban entre una y tres semanas muertos. La autoridad trabaja para identificarlos y determinar las causas de muerte.

En el comunicado 044/2026, la Fiscalía local informó que una de las líneas de investigación apunta a que los hombres probablemente fueron privados de la vida en otro lugar y trasladados después a la brecha. El organismo indicó que esa hipótesis está sujeta a las diligencias del Ministerio Público, la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales. El comunicado no informó de detenciones ni precisó un posible móvil.

Medios locales ubicaron el hallazgo junto al kilómetro 111+600 de la autopista Tepic–Mazatlán. De acuerdo con esos reportes, personas que transitaban por el camino dieron aviso al número de emergencias tras observar varios bultos.

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El Dato: El domingo, el Ejército repelió una agresión y cumplimentó una orden de cateo. Aseguraron 6 armas largas, 47 cargadores, 1,300 cartuchos, 2 autos y equipo táctico.

Policías estatales y municipales acordonaron la zona y el personal forense se encargó del levantamiento de los cuerpos. Los primeros reportes periodísticos señalaron indicios de violencia, mientras que la Fiscalía dejó por determinar la causa de las muertes.

En esa misma zona, el pasado 11 de octubre, fueron encontrados tres cuerpos envueltos en cobijas cerca del acceso a La Guásima. Medios locales reportaron que junto a ellos había cartulinas cuyo contenido no se hizo público. El 9 de septiembre se reportó otro hallazgo de tres cuerpos a la altura del kilómetro 126 de la misma vía, también en Acaponeta. La Fiscalía local no estableció en su comunicado una relación entre el caso del lunes y los dos anteriores.

El corredor Tepic–Mazatlán, donde se reportaron los hallazgos referidos, también registró bloqueos en Acaponeta el 27 de abril, tras la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como un mando regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Marina lo capturó ese día en El Mirador, municipio de La Yesca.

272 Homicidios se han registrado desde 2024

EL FONDO DE LOS HECHOS. En el primer semestre de 2026, Nayarit registró una tasa de violencia letal de 20 por cada 100 mil habitantes, frente a 8.3 en el mismo periodo de 2015, de acuerdo con la organización México Evalúa. El alza, de 140 por ciento, fue el tercero más alto entre las entidades del país.

El aumento de largo plazo coexistió con una disminución en el último comparativo semestral. En enero-junio de 2025, la tasa estatal fue de 31.2 por cada 100 mil habitantes. Un año después descendió 35.8 por ciento, a 20.

Comparativo de violencia letal en el estado (primer semestre, todos los años). ı Foto: Especial

México Evalúa integró en su indicador el homicidio doloso y culposo, el feminicidio, otros delitos contra la vida y la integridad corporal, así como los registros de personas desaparecidas y no localizadas.

Para construirlo, la organización utilizó datos de distintas fuentes, entre ellas los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el registro nacional de desapariciones, así como las proyecciones del Consejo Nacional de Población.

REPUNTE DE 2025. El homicidio doloso también ha registrado altibajos durante el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, quien asumió el 19 de septiembre de 2021. Los delitos asentados en carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo pasaron de 150 en 2022, su primer año calendario completo, a 120 en 2023. Después aumentaron a 144 en 2024 y a 157 en 2025. Entre el punto más bajo de esa serie y 2025, el alza fue de 30.8 por ciento. Entre 2024 y 2025, los registros de homicidio doloso crecieron nueve por ciento. En ese mismo lapso, los casos de extorsión pasaron de 15 a 47, un aumento de 213.3 por ciento, y los de secuestro pasaron de dos a siete, un incremento de 250 por ciento.

COSTO ECONÓMICO. El Índice de Paz México 2026, del Instituto para la Economía y la Paz, estimó que el impacto económico de la violencia en Nayarit fue de 42 mil 200 millones de pesos en 2025, el equivalente a 30 mil 762 pesos por habitante. En pesos constantes de 2025, el costo aumentó 89.1 por ciento respecto de 2015. Nayarit registró el tercer mayor incremento del periodo.