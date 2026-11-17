Las lluvias registradas durante las últimas horas dejaron bajo el agua varias zonas de Coatzacoalcos, Veracruz, pues varias calles quedaron cubiertas de agua y algunas familias enfrentaron inundaciones dentro de sus viviendas.

Desde las primeras horas de este martes, vecinos de las zonas poniente y de Ciudad Olmeca encontraron avenidas anegadas y automóviles con problemas para avanzar. En algunos sectores, el nivel del agua comenzó a disminuir durante una pausa en las precipitaciones; sin embargo, otras viviendas continuaban en riesgo.

La contingencia obligó al Gobierno municipal a desplegar personal de emergencia, embarcaciones y unidades de apoyo para atender los reportes, auxiliar a las familias y evitar mayores afectaciones.

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De acuerdo con el Gobierno municipal, las lluvias ocasionaron afectaciones en 14 colonias: El Tesoro, Independencia, María de la Piedad, Veracruz, Los Almendros, Miguel Hidalgo, Fovissste, CNOP, Puerto Esmeralda, Divina Providencia, Constituyentes, Santa María, Brisas del Golfo y Santa Rosa.

🔵Activa Marina Plan de Auxilio por lluvias e inundaciones en Veracruz



Personal de la Tercera Zona Naval, con sede en Coatzacoalcos, activó la Fase de Auxilio del Plan Marina para brindar atención y apoyo a la población afectada por las fuertes lluvias e inundaciones en el sur… pic.twitter.com/aC3wnl2kCe — Azucena Uresti (@azucenau) November 17, 2026

Entre los puntos con mayores complicaciones se encuentra Ciudad Olmeca, particularmente del lado río, donde el agua comenzó a ingresar a las viviendas. También se reportaron calles anegadas cerca del Poder Judicial, mientras que los automóviles pequeños tuvieron dificultades para atravesar algunas vialidades.

En las colonias Santa Rosa y CNOP se registraron desbordamientos de canales, por lo que Protección Civil mantiene labores de atención y vigilancia. En Santa Rosa incluso se desplegó una lancha para apoyar a los habitantes de las zonas afectadas.

El alcalde Pedro Miguel Rosaldo García realiza recorridos de supervisión en los puntos críticos y coordina las acciones de auxilio. Además, el Comité de Emergencia sesiona de manera extraordinaria para dar seguimiento a la contingencia. El Ayuntamiento informó que la red de colectores pluviales se encuentra operando en su totalidad.

Las afectaciones también alcanzaron la infraestructura vial. El Malecón Costero permanece cerrado en ambos carriles desde la avenida Jirafas hasta el Hotel Holiday Inn, debido a fracturas en el concreto hidráulico.

En la colonia Puerto México se reportaron dos postes derribados y un vehículo inundado. Para retirar unidades varadas y liberar las calles, el municipio mantiene siete grúas en operación.

Como parte de la atención a las familias damnificadas, brigadas municipales realizarán un censo para identificar a quienes necesitan ayuda y organizar la entrega de alimentos calientes.

Las autoridades exhortaron a los habitantes de zonas vulnerables a aceptar el traslado a los refugios temporales y mantenerse informados mediante los canales oficiales, mientras continúan las labores de emergencia.

#Coatzacoalcos

Un camión de transporte de personal que trasladaba a trabajadores, estuvo a punto de caer al desagüe pluvial en la avenida Jirafas, las llantas traseras quedaron atoradas; el conductor de la unidad no se percató de la estructura que justo en ese tramo presenta un… pic.twitter.com/iGTdJBWWJb — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) November 17, 2026

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LMCT