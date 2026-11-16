El Puerto de Harlingen, ubicado en Texas, busca concretar una alianza comercial estratégica con el Puerto del Norte en Matamoros, Tamaulipas, para optimizar el cruce de mercancías.

El desarrollo de infraestructura del Puerto del Norte en Matamoros, Tamaulipas, capta la atención del sector logístico internacional. El Puerto de Harlingen, ubicado en Texas, busca concretar una alianza comercial estratégica con las autoridades mexicanas para optimizar el cruce y transporte de mercancías entre ambas naciones.

Miguel Pereira, director de Desarrollo de Negocios del puerto texano, confirmó acercamientos directos con los representantes del complejo tamaulipeco. El objetivo principal es conectar las operaciones de ambos recintos y generar economías de escala que fortalezcan el intercambio de productos en la franja fronteriza.

Como parte del proyecto, Harlingen impulsa la creación de un parque industrial ferroviario, el primero en su tipo en el sur de Texas. Esta infraestructura servirá como punto de enlace directo para canalizar la carga procesada en Matamoros hacia el interior de Estados Unidos.

“Creemos que teniendo un puerto internacional como el de Matamoros, con la importante inversión realizada, se generarán grandes eficiencias logísticas con los recintos texanos. Harlingen representa una puerta de entrada efectiva hacia el mercado norteamericano”, destacó Pereira durante su visita a Tamaulipas.

Adicionalmente, el puerto estadounidense opera un sistema de navegación de bajo calado que traslada productos mediante barcazas a lo largo del territorio norteamericano, logrando conexiones de transporte directo con centros industriales lejanos como la ciudad de Chicago.

Por su parte, el gobierno de Tamaulipas contempla al recinto de Matamoros como una pieza clave para convertir al estado en la frontera marítima más relevante del país, complementando el liderazgo que la entidad ya registra en el comercio terrestre transfronterizo.

El proyecto del Puerto del Norte contempla una inversión aprobada por 35 mil millones de pesos con respaldo del Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Especial.

El proyecto contempla una inversión aprobada por 35 mil millones de pesos mexicanos con respaldo del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los recursos se asignarán a la expansión de las instalaciones portuarias, el desarrollo de nuevas terminales y la incorporación de conectividad ferroviaria.

El interés comercial del sur de Texas cobra fuerza tras la reactivación operativa del Puerto del Norte, recinto que inició sus exportaciones internacionales con el envío de más de dos mil toneladas de fluoruro de aluminio hacia Brasil, finalizando una etapa de inactividad de más de 20 años.

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JVR