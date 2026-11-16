Así fue el choque entre un avión de Copa Airlines y otro de UPS en pista de aterrizaje | VIDEO

Dos aviones colisionaron la noche del sábado en la pista de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, apenas un día después de que la suspensión de vuelos en todo en Estados Unidos provocara cancelaciones generalizadas y caos entre los viajeros.

“La punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines golpeó el morro de un Boeing 767 de UPS mientras los aviones rodaban”, informó la Administración Federal de Aviación.

Dos personas resultaron heridas en la colisión, se reportó la noche del sábado.

“Estábamos rodando después de aterrizar a una velocidad normal cuando, de repente, oí que el murmullo a mi alrededor se hacía más fuerte, seguido de un grito colectivo y luego el impacto de otra aeronave contra la nuestra”, declaró César Ferreira, pasajero de Copa.

¿Cómo fue el choque de los aviones en Miami?

La punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines golpeó el morro de un Boeing 767 de UPS mientras los dos rodaban por el aeropuerto, según un comunicado de la FAA recogido por la agencia EFE. El avión de Copa iba hacia la puerta de embarque y el de UPS se dirigía a la pista para despegar rumbo a Bogotá.

Los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso al de Copa, según la FAA. En el audio de la torre de control, difundido por CBS News, se oye a una voz decir «alguien nos golpeó». Cuando le preguntan si golpeó al otro avión, otra voz responde que avanzaron demasiado y que el otro los rozó con el ala.

¿Hubo heridos en el avión de Copa?

Dos personas fueron atendidas en el lugar por heridas leves, según dijo el director de comunicación del aeropuerto, Greg Chin, a The New York Times. Un pasajero del vuelo de Copa contó a CNN que el avión rodaba a velocidad normal cuando oyó gritos y luego sintió el impacto.

¿Afectó el choque a los vuelos del aeropuerto de Miami?

No, según la información disponible. El resto de los vuelos se desviaron a otras pistas y las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas.

El incidente llegó mientras Estados Unidos intentaba normalizar el tráfico aéreo tras la parada nacional del viernes, que dejó más de 10,000 vuelos cancelados desde entonces, según la misma agencia. Si tienes un vuelo a Miami o desde Miami, revisa el estado en la aplicación de tu aerolínea antes de ir al aeropuerto.

¿Qué investiga la FAA?

Cómo se produjo el choque. La FAA abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y todavía no ha publicado conclusiones. En su comunicado dijo que la torre había indicado al avión de UPS que cediera el paso.

Es la segunda investigación abierta en el control aéreo de EE. UU. en dos días: la otra busca la causa de la falla de telecomunicaciones que obligó a detener todos los vuelos del país el viernes.

JUST IN: UPS Boeing 767 collides with Copa Airlines 737 while taxiing at Miami International Airport in Florida, according to local radio station WMEN.



"Yeah, we went too far and he clipped us with the wing," according to ATC audio. pic.twitter.com/ogPvmAIhfA — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 15, 2026

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FGR