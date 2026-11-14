Cancelan miles de vuelos en EU este sábado, pese a normalización de actividades aéreas

Un pasajero camina por una fila vacía en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Virginia, Estados Unidos.

Más de cuatro mil vuelos fueron cancelados en Estados Unidos este sábado pese a que el Departamento de Transporte informó que las actividades aéreas se reanudaron con normalidad tras la interrupción del viernes, si bien se había advertido que continuarían los retrasos y suspensiones.

Así lo informó este sábado al mediodía la agencia Reuters, la cual destacó que, al citado corte, las principales aerolíneas del país habían suspendido más de cuatro mil vuelos y retrasado otros tres mil.

Una torre de control en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Se prevé que continúen los retrasos a lo largo del día, mientras Estados Unidos busca recuperarse de la que se considera la interrupción aérea más grande del país desde el 2001, año en que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, que involucraron el secuestro de aviones.

Advirtieron que retrasos y cancelaciones seguirían el sábado… y hasta el domingo

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, advirtió desde la mañana que podrían continuar las cancelaciones y los retrasos en los vuelos nacionales, y que continuaban los trabajos para normalizar la actividad aérea, así como por terminar de esclarecer los motivos de la falla.

Vuelos parados en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

“Seguirán produciéndose algunos retrasos y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reubican aviones y tripulaciones donde más se necesitan”, escribió Duffy por la mañana de este sábado.

“Nuestra máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros regresen a casa sanos y salvos con sus familias lo antes posible”, abundó el funcionario estadounidense.

Here’s the latest:



Operations are slowly returning to normal this morning. Planes are pushing back, taxiing, and taking off, and it is safe to fly.



We are in close coordination with the airlines to support the ongoing recovery.



You will continue to see some delays and… — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Mientras que el titular de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryad Bedford, advirtió que los retrasos seguirían hasta el domingo, pero que “lo peor ya pasó”.

Un router defectuoso o un error humano, las posibles causas

En tanto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que, si bien aún no están claras las posibles causas de la interrupción de vuelos, las investigaciones apuntan a un router defectuoso o, incluso, a un error humano.

Un pasajero observa la parrilla de vuelos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

En conferencia de prensa, Duffy informó que, de acuerdo con la información disponible actualmente, la interrupción de vuelos registrada ayer pudo originarse durante trabajos de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de la FAA, en los que se sustituían antiguas líneas de cobre por fibra óptica.

Un router involucrado en la operación habría generado más de mil intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, lo que provocó afectaciones en las comunicaciones con las aeronaves y en algunas señales de radar. Esto fue interpretado como una vulneración de seguridad.

Yesterday @FAANews, out of an abundance of caution, issued a nationwide ground stop to address telecommunications issues.



The FAA worked rapidly to isolate the issue and resolve it and reopen our skies.



Bottom line: Safety is always our #1 priority. pic.twitter.com/5McbOOFLyu — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Las autoridades investigan si el incidente obedeció a un error humano, una instalación defectuosa o una falla del equipo suministrado por L3Harris, empresa contratista de la FAA.

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