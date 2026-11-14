¿Caída de Microsoft y suspensión de vuelos en EU están relacionados? Esto se sabe

Esto sabemos sobre la posible relación entre caída de Microsoft y la suspensión de vuelos en EU.

En un viernes caótico para las comunicaciones, Microsoft se recuperaba de una caída global cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) decretó una suspensión de todos los vuelos. Ambos incidentes provocaron caos, pero ¿están relacionados? Esto se sabe.

Desde el jueves, el gigante tecnológico Microsoft informó una interrupción en sus servicios que afectó principalmente a Outlook, Teams y Copilot. Un día después, la FAA anunció que, temporalmente, ningún vuelo en Estados Unidos estaba autorizado para despegar. Pero, ¿uno fue consecuencia del otro?

¿Hay relación entre la caída de Microsoft y la suspensión de vuelos en EU?

Es normal pensar que la suspensión de vuelos en Estados Unidos estuvo relacionada con la caída de Microsoft, pues en episodios similares (como los apagones de Cloudflare y AWS, ambos en 2025) se han registrado interrupciones en los aeropuertos derivados de fallas en los sistemas.

Un pasajero observa la parrilla de vuelos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

No obstante, en los episodios del 13 de noviembre de 2026 la historia es diferente, pues tanto Microsoft como la FAA han dejado claras las causas, consecuencias y alcance de sus interrupciones.

Caída de Microsoft afectó principalmente a mensajería electrónica

Microsoft explicó que la interrupción en sus servicios afectó principalmente a Outlook, Teams y Copilot, herramientas de mensajería instantánea y trabajo de oficina.

Si bien este incidente provocó retrasos en el servicio a cliente de algunos aeropuertos a nivel mundial, no se reportó que directamente provocara afectaciones que impidieran el despegue de nuevos vuelos.

Cables en el interior de la sala de datos del campus del centro de datos de Microsoft en Mount Pleasant, Wisconsin, EU, el 18 de septiembre de 2025. ı Foto: Reuters

Interrupción de vuelos en EU habría sido por falla técnica

Mientras que las autoridades estadounidenses atribuyen un fallo técnico como la principal causa de la interrupción de vuelos. El mismo habría sido provocado por un problema durante trabajos de mantenimiento en una instalación remota.

De acuerdo con el secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, uno de los componentes involucrados en estos trabajos (router) habría fallado y enviado un volumen anormal de solicitudes de información, lo cual fue interpretado como una vulneración de seguridad. Esto llevó a las autoridades a suspender los vuelos.

Yesterday @FAANews, out of an abundance of caution, issued a nationwide ground stop to address telecommunications issues.



The FAA worked rapidly to isolate the issue and resolve it and reopen our skies.



Bottom line: Safety is always our #1 priority. pic.twitter.com/5McbOOFLyu — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Se investiga si la falla fue resultado de un error humano o un componente defectuoso. Sin embargo, no se tiene conocimiento de que haya sido provocada por algún error de computadora.

Estas explicaciones descartan completamente alguna relación entre la caída de Microsoft y la interrupción de vuelos en Estados Unidos , y fueron episodios completamente aislados.

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