Microsoft reporta ‘restaurado’ el servicio tras caída global; ‘Hemos completado los esfuerzos’

Logotipo de Outlook, servicio de correo de Microsoft, en una ilustración.

El gigante tecnológico Microsoft reportó que el servicio en sus productos fue “restaurado”, después de días de labores para atender una caída global que afectó principalmente los servicios de correo electrónico y mensajería instantánea.

A través de una publicación en el perfil de la red social X @Microsoft365Status, emitida durante la madrugada, la empresa informó que se completaron los esfuerzos para atender la causa de la caída y que el servicio se había restablecido con normalidad.

Logotipo de Microsoft en una ilustración. ı Foto: Reuters

“Hemos completado nuestros esfuerzos para abordar la causa subyacente del incidente y hemos restaurado el servicio a los clientes y regiones restantes afectados ”, escribió Microsoft en la cuenta de X.

Caída global se registró desde el jueves; descartan ciberataque

Aunque la caída global se registró el jueves, hasta ayer, viernes por la tarde, seguía compartiendo actualizaciones sobre el estado del servicio y los trabajos para restablecerlo.

We have completed our efforts to address the underlying issue of the incident and restored service to the remaining impacted customers and regions. Further updates can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 14, 2026

“Seguimos observando una recuperación sostenida del servicio en los entornos previamente afectados. Debido a la gravedad del impacto que causó este incidente, estamos monitoreando durante un período extendido para asegurar que no se requieran acciones mitigativas adicionales”, escribió Microsoft en la citada cuenta la tarde de ayer.

Por otro lado, como ese mismo día informaron voceros de Microsoft a los medios de comunicación, la empresa informó a través de sus canales digitales que se descartaba la posibilidad de que se tratara de un ciberataque .

We’re seeing encouraging recovery progress, with service availability and email delivery performance improving across a growing portion of affected infrastructure. We know our customers rely on our services to get important work done every day, and regret the impact these outages… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

“Continuaremos compartiendo más información a medida que la tengamos, y por ahora podemos confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética”, escribió el gigante tecnológico en X.

“Nuestros equipos están revisando lo que sucedió y cómo podemos prevenir problemas similares en el futuro”, abundó.

La primera explicación que se difundió entre el jueves y el viernes fue una elevada carga en la infraestructura que, a su vez, llevó a problemas en los servidores.

Logo de Microsoft visto al exterior de las oficinas del gigante tecnológico en París, Francia. ı Foto: Reuters

Caos global por caída de Microsoft

El incidente de Microsoft afectó principalmente los servicios de Outlook, Teams y Copilot, utilizados para correo y mensajería instantánea.

Esta interrupción provocó afectaciones en servicios públicos en varios países, como Australia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Además, varias aerolíneas reportaron incidentes en sus servicios de atención al cliente.

“Sabemos que nuestros clientes dependen de nuestros servicios para realizar trabajos importantes todos los días, y lamentamos el impacto que estos cortes tuvieron en aquellos que dependen de nosotros”, escribió Microsoft.

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