Falla global afecta servicios de Microsoft

Una interrupción generalizada afectó ayer a las plataformas de Microsoft, incluido Outlook, por lo que muchos usuarios tenían problemas para usar sus cuentas de correo electrónico, además de reportar otros errores en el conjunto de aplicaciones del gigante tecnológico.

Casi 130 mil usuarios del rastreador de interrupciones Downdetector informaron problemas para acceder a Outlook poco después de la 1:00 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos. Desde entonces, los nuevos reportes disminuyeron, pero muchos señalaron que no podían enviar ni recibir correos electrónicos, o que tenían dificultades para cargar su bandeja de entrada.

Miles de usuarios también reportaron inconvenientes con Teams, la aplicación de mensajería laboral de Microsoft, así como con su asistente de IA Copilot y con los servicios más amplios de Microsoft 365.

Microsoft indicó que ya investiga las afectaciones, en particular las relacionadas con el correo electrónico y Teams.

En actualizaciones publicadas en redes sociales, Microsoft, con sede en Redmond, Washington, afirmó que estaba al tanto de usuarios que “están experimentando problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante múltiples métodos de conexión en el continente americano”.

Más tarde, Microsoft añadió que una parte de su infraestructura estaba “experimentando una carga elevada”, lo que, según indicó, “probablemente está contribuyendo a los errores de conectividad”. La empresa determinó que muchos servidores “no estaban disponibles de forma inesperada” debido a un problema que provocó que fallaran durante las comprobacio-nes automatizadas.

Microsoft no proporcionó de momento más información sobre qué podría estar provocando esa falla, pero añadió que estaba probando una solución.

“Estamos explorando de manera agresiva todas las vías para reducir el impacto”, escribió en X la cuenta Microsoft 365 Status.

Más temprano en el día, la compañía indicó que había “restablecido con éxito” los problemas relacionados con Microsoft Teams en Norteamérica, aunque algunos usuarios continuaron reportando inconvenientes de conectividad.