Derrama turística crece 8.2% durante septiembre

El turismo que llegó por vía aérea se consolidó durante septiembre como motor del sector turístico en México, ya que los viajeros no fronterizos que llegaron al país en avión generaron una derrama económica de mil 392.6 millones de dólares, un incremento anual de 8.2 por ciento y que equivale al 71.6 por ciento del gasto total de los viajeros internacionales, que incluye tanto a turistas como a excursionistas.

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), los turistas no fronterizos que arribaron por vía aérea fueron un millón 171 mil 373 personas, un aumento de 1.0 por ciento en comparación con septiembre de 2025, cuando ingresaron a México un millón 159 mil 629 personas.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, sostuvo que el incremento anual de los turistas que llegaron en avión al país cortó con una racha de siete meses consecutivos con caídas.

Asimismo, los turistas por vía aérea representaron 16.2 por ciento de los siete millones 248 mil 583 viajeros internacionales totales que ingresaron al país en el mes de referencia; lo que significó que menos de 20 por ciento de los visitantes es responsable de más de 70 por ciento de las divisas totales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística yGeografía (Inegi).

El Dato: El gasto medio de residentes en México que visitaron el extranjero fue de 196.1 dólares en septiembre pasado, un incremento de 11.4 por ciento anual.

Asimismo, el gasto promedio individual escaló de mil 109.6 dólares en septiembre del año pasado a mil 188.9 dólares en 2026, lo que significó un incremento anual de 7.1 por ciento, la directora de Banco Base resaltó que, el aumento fue el de mayor nivel para un mes de septiembre desde que hay datos disponibles.

“Cabe mencionar que los turistas que viajan vía aérea son muy relevantes para el turismo, pues se desplazan a diversos destinos dentro del país y registran un gasto promedio mayor a los mil dólares desde 2021. Además, el gasto de estos turistas representó en septiembre el 71.6 por ciento del gastototal”, puntualizó.

Por otra parte, el Inegi sostuvo que el gasto total de los viajeros internacionales creció 5.7 por ciento, al pasar de mil 838.8 millones de dólares a mil 943.7 millones de dólares en septiembre de 2026; un avance, incluso a pesar de que registró una contracción de 0.5 por ciento en las personas que ingresaron al país, y que representaron 37 mil 658 personas menos.

6.9 Millones de mexicanos visitaron el extranjero en septiembre

No obstante, Siller Pagaza señaló que si se considera que el peso mexicano se apreció frente al dólar estadounidense 6.68 por ciento entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026 y se agrega la inflación de 3.45 por ciento en ese periodo, el gasto total, en pesos reales cayó 4.64 por ciento anual, “sumando 14 meses de caídas en términos reales”.