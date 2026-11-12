Yucatán expone ante la Concamin proyecto para atraer inversiones

El gobernador, Joaquín Díaz Mena, presentó a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) el proyecto de industrialización de Yucatán, denominado Renacimiento Maya, y exhortó a los afiliados de la organización empresarial a considerar a la entidad en sus planes de expansión una vez que se terminen las obras de infraestructura en 2027 y 2028.

“Quien planee hoy su siguiente planta puede planearla con Yucatán en la corrida financiera y aquí tienen un equipo que los va a acompañar en todo momento en las gestiones necesarias”, indicó el mandatario estatal.

El plan Renacimiento Maya busca crear las condiciones necesarias mediante obras de infraestructura para que lleguen las inversiones, se generen empleos bien remunerados y así combatir la desigualdad histórica de la entidad, sostuvo Díaz Mena, quien añadió que una de las ventajas que tiene Yucatán es su ubicación estratégica cerca de la costa este de Estados Unido y que es considerado el estado más seguro de México.

El día de hoy, el presidente de la #CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán, @AMalagonB, recibió en la Casa de los Industriales, al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, @huachodiazmena, quien presentó el proyecto Renacimiento Maya, una estrategia para impulsar la… pic.twitter.com/LSHpOi1A7P — CONCAMIN (@CONCAMIN) November 13, 2026

El plan de industrialización que presentó el mandatario estatal incluye cinco proyectos estratégicos como la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progresos que inició obras en 2025 y que contempla inversiones del gobierno federal, estatal y de la Iniciativa Privada (IP).

También, contempla el Tren Maya de Carga, una obra federal que tendrá una inversión de 25 mil millones de pesos, que ya cuenta con un avance de 67 por ciento y conectará a Yucatán con la red ferroviaria nacional.

Dos polos de Desarrollo para el Bienestar, el de Progreso y el de Umán-Poxilá, “el polo de Progreso junto al puerto y la terminal multimodal, con vocación logística y de industria ligada al mar; y el polo de Desarrollo de Umán-Poxilá junto a la terminal de transferencia de carga, con vocación de manufactura y transformación”, indicó.

El gasoducto Ampliación Cuxtal II, que tendrá una inversión de dos mil 100 millones de dólares y duplicará la capacidad de transporte de gas natural en la península, pasando de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios.

Así como la construcción de dos centrales de generación de energía de ciclo combinado Mérida IV/ Elvia Carrillo Puerto, que tiene una inversión de mil 216 millones de dólares y que tendrán una capacidad de mil 519 megawatts y que funcionarán 2028.

En Ciudad de México, presenté ante representantes de la industria nacional las oportunidades de inversión que tiene Yucatán. Como resultado, la @CONCAMIN instalará una mesa de trabajo permanente con nuestro gobierno para dar seguimiento a nuevos proyectos.



Hoy contamos con 88… pic.twitter.com/UYpID8Gr1I — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 13, 2026

Y también centrales solares y eólicas con una inversión de mil 196 millones de dólares y que tendrán una capacidad de 836 megawatts que entrarán en operación en 2027 y 2030, “el resultado para el año 2030, Yucatán tendrán cuatro mil 351 megawatts de capacidad instalada”.

Además de la invitación para planear sus proyectos de expansión, una vez concluidas las obras, Díaz Mena sostuvo que busca que las pequeñas y medianas empresas yucatecas sean incluidas en las cadenas de valor de las grandes industrias que conforman a la Concamin y aseguró que todas las compañías que lleguen a la entidad tendrán acompañamiento institucional.

“Les propongo instalar una mesa de trabajo permanente entre la Concamin y el gobierno de Yucatán, a cargo de la Secretaría de Economía y Trabajo, de la representación del gobierno del Estado en la Ciudad de México. Una sola ventanilla para cada proyecto con un responsable que les conteste el teléfono y con el gobernador al tanto de cada expediente”, indicó.

Asimismo, agregó que hasta ahora ya hay 88 empresas con una carta de intención, que están interesadas en instalarse en Yucatán, “muchas de ellas por el puerto de Altura y por la cercanía con Estados Unidos. Son empresas internacionales que quieren relocalizarse. Es decir, aprovechar el nearshoring, estar cerca del mercado más grande del mundo”.

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MSL