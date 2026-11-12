México reduce línea de crédito con FMI a 18 mil mdd

México redujo de manera voluntaria el monto de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al pasar de 200 a 150 por ciento de su cuota ante el organismo, por lo que ahora contará con un respaldo de aproximadamente 18 mil millones de dólares para enfrentar posibles episodios de volatilidad financiera internacional, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia junto con el Banco de México (Banxico), señalaron que luego de que el directorio Ejecutivo del FMI concluyó satisfactoriamente la revisión de medio término del acuerdo, renovado en noviembre de 2025 por un periodo de dos años, ratificó la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país.

De acuerdo con la Comisión de Cambios, integrada por ambas instituciones, la reducción responde al fortalecimiento de las reservas internacionales y a la capacidad de la economía mexicana para enfrentar riesgos externos. Esto significa que el país decidió disminuir el financiamiento al que podría recurrir en una situación extraordinaria, sin perder el acceso a este mecanismo de protección.

📢 #ComunicadoDePrensa



Anuncio de la Comisión de Cambios



El FMI ratifica la solidez de los fundamentos macroeconómicos de México y la continuidad de la Línea de Crédito Flexible.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México informan que el 11 de… pic.twitter.com/aVSutmoyVV — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2026

El FMI destacó la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda, el nivel adecuado de reservas internacionales, así como el acceso favorable de México a los mercados internacionales de capital. También reconoció la fortaleza de la política monetaria y cambiaria, además de la regulación y supervisión del sistema financiero.

La Línea de Crédito Flexible funciona como un respaldo adicional a las reservas internacionales y permite disponer de recursos ante una eventual crisis financiera, sin que ello implique que el país haya contratado un nuevo préstamo.

Además, México conserva la posibilidad de utilizar estos recursos sin tener que cumplir condiciones adicionales de política económica después de solicitar su disposición.

Hacienda y Banxico señalaron que la reducción forma parte de una estrategia gradual y ordenada para disminuir el acceso a este instrumento, que mantendrá su carácter precautorio durante el año restante de vigencia del acuerdo. Con ello, las autoridades buscan preservar una protección financiera adicional frente a riesgos externos y fortalecer la confianza en la estabilidad macroeconómica del país.

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MSL