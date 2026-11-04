FMI exhorta a vencer al populismo: crea pobreza

En Madrid, España

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), retomó las críticas del presidente de Chile, José Antonio Kast, contra el populismo, al asegurar que genera pobreza, por lo que pidió vencerlo para impulsar una mentalidad distinta entre los electores y generar mayor crecimiento económico.

“En mi opinión: agilidad para que las empresas prosperen en un mundo que cambia rápidamente, lo que aumentará la productividad y el crecimiento (con salvaguardias para la IA). Crear esa mentalidad de agilidad y el poder del espíritu empresarial para convertir oportunidades en prosperidad. Como dijo el presidente: ‘el populismo trae consigo pobreza’, así que vamos a vencer al populismo para que la gente salga a votar con una mentalidad distinta”, sostuvo durante su participación en la Conferencia Internacional de Banca 2026.

100 Por ciento del PIB global es casi el nivel de la deuda mundial

Georgieva coincidió con el mandatario chileno en la necesidad de fortalecer la productividad y la actividad empresarial, luego de que éste defendiera la disciplina fiscal y las decisiones económicas de su administración, aun cuando representen costos políticos.

Y es que, de acuerdo con Kast, a su llegada al gobierno eligió el camino difícil, el de la responsabilidad y no el del populismo. “Cuando tuvimos el golpe del tema de las pensiones, no sin dificultades, no sin dolor. Dijimos, ‘seamos responsables. No nos endeudemos para paliar algo que no podemos. Porque nuestra deuda ya es alta, no tan alta como la de los países europeos, pero queremos actuar con responsabilidad’”, sostuvo.

Reconoció que esta medida tuvo, sin duda, un costo político en las encuestas; sin embargo, insistió en que el populismo genera más pobreza, mientras que la responsabilidad en el tiempo genera riqueza y progreso. “No pedimos que crean en promesas. Les pedimos que miren los resultados”, dijo en la Conferencia Internacional de Banca de Banco Santander 2026.