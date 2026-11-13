Nvidia tiene nueva CEO interina, tras renuncia de Huang

Nvidia ha designado como directora general interina a una veterana ejecutiva con 13 años en la empresa, responsable de algunos de sus mayores acuerdos de financiación, luego que la renuncia abrupta de su líder sacudiera Silicon Valley.

La compañía recurrió a Colette Kress para tomar el control el jueves, después de que Jensen Huang dejara el cargo en medio de reportes sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una, supuestamente, con una espía china.

Kress es una ejecutiva financiera de alto rango que se comunicaba con regularidad con analistas e inversionistas de Wall Street a medida que la compañía se convertía en un pilar de cuatro billones de dólares en la industria de la Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con AP, la directiva ha sido una arquitecta clave de la estrategia de Nvidia de forjar alianzas e invertir en empresas que también son clientes, en lo que se conoce como acuerdos de “financiación circular”.

Estos arreglos han generado inquietudes sobre el riesgo financiero; por ejemplo, Nvidia posee una participación de casi 13 por ciento en la empresa neocloud CoreWeave, que compra chips de Nvidia y alquila la potencia de cómputo a compañías que desarrollan modelos de IA.

Las acciones de Nvidia bajaron el jueves, mientras que las de CoreWeave se desplomaron 7.0 por ciento. La empresa también tiene acuerdos de financiación con el laboratorio OpenAI y la neocloud Nebius, entre otros.

Las acciones han caído más de 30 por ciento desde que alcanzaron un máximo histórico en octubre, y bajaron otro 5.0 por ciento el jueves.

En un comunicado, Kress afirmó que la “fortaleza” de Nvidia “siempre ha provenido de su gente” y que se apoyará en la “extraordinaria base” que Jensen dejó.

Los chips de alta gama de Nvidia se han convertido en los bloques de construcción con los que se desarrolla la IA. Y en su papel como directora financiera, Kress fue una arquitecta clave en acuerdos de financiación con muchos de los mayores clientes de Nvidia, que incluyen a titanes de la IA desde Anthropic hasta CoreWeave.

QUIEREN CANDADOS. Legisladores de ambos partidos quieren restricciones más estrictas al acceso de China a chips avanzados de IA, tras noticias sobre la relación sentimental del exceo de Nvidia.