Sheinbaum anuncia inversión de 250 mdd de WEG

LA PRESIDENTA, ayer, con el secretario de Economía y directivos del Grupo WEG.

La empresa brasileña WEG invertirá 250 millones de dólares en México hacia 2030, con lo que busca ampliar la fabricación de equipos eléctricos destinados a centros de datos, Inteligencia Artificial (IA) e infraestructura energética, mediante una nueva planta en Hidalgo que permitirá generar 2 mil empleos directos y 4 mil indirectos.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta inversión contribuirá al fortalecimiento de la industria nacional, particularmente ante los proyectos de expansión y modernización de la red eléctrica del país, para los cuales se requieren transformadores, generadores y otros equipos especializados que actualmente también se adquieren en otros países.

Marcelo Ebrard, titular de la SE, ayer durante el anuncio en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

“Esta nueva inversión nos ayuda también al crecimiento, porque no importamos esos equipos, sino que se producen en México”, sostuvo la mandataria.

El Dato: EL Gobierno destinará 244 mil mdp durante el sexenio a proyectos de transmisión y distribución eléctrica, monto que representa dos o tres veces lo ejercido anteriormente.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que la llegada de nuevos recursos de WEG responde a la expansión de actividades industriales que requieren infraestructura energética, particularmente los centros de datos y las instalaciones vinculadas con la Inteligencia Artificial, cuya operación depende de un suministro constante y confiable de electricidad.

“Todo eso, todo lo que implica crecimiento económico, pasa por este tipo de equipos; no puedes tener crecimiento económico, desarrollo, si no tienes estos equipos”, afirmó el funcionario, al destacar la importancia de la compañía brasileña como fabricante de generadores, alternadores y transformadores utilizados en distintos sectores productivos.

Ebrard señaló que la Secretaría de Economía participó en las gestiones para concretar la inversión, ante la competencia que existe por atraer proyectos industriales, y destacó que la decisión de la empresa representa una apuesta de largo plazo por el mercado mexicano.

30 Mercados a los que exporta la compañía desde México

“Esto es una muestra de confianza y, sobre todo, de certidumbre, certeza para el futuro de México, porque están invirtiendo para los próximos 20, 30 años”, expresó. El país, añadió, mantiene una tendencia favorable en la captación de inversión extranjera directa, cuyos resultados más recientes, adelantó, se encuentran por encima de las previsiones oficiales.

En tanto, Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG, explicó que la nueva inversión permitirá ampliar la capacidad industrial de la compañía para atender las necesidades de infraestructura eléctrica que acompañan el desarrollo de tecnologías digitales, tanto en México como en otros mercados.

“Estamos viviendo, de hecho, una profunda transformación impulsada por la digitalización y la Inteligencia Artificial. Pero lo que la gente a veces no consigue ver es que detrás de toda esta revolución digital existe una necesidad fundamental de infraestructura energética confiable, eficiente y cada vez más robusta”, expuso el directivo.

400 MDD ha invertido WEG en México en más de 25 años

Godinho advirtió que el crecimiento de los centros de datos está modificando las necesidades de abastecimiento energético y elevando la demanda de generadores, transformadores, motores eléctricos y sistemas de almacenamiento, por lo que la empresa busca anticiparse a los requerimientos de una industria que continuará expandiéndose durante los próximos años.

“Nosotros, como empresarios dedicados a la industria, podemos aquí, compartir con ustedes que el crecimiento de la demanda energética es algo que nunca habíamos visto antes”, aseguró, al explicar que el proyecto también permitirá incrementar la producción de equipos destinados a otras actividades industriales y al desarrollo del sector energético mexicano.

Actualmente, WEG cuenta con más de 6 mil trabajadores en México, incluidos 400 ingenieros, además de cuatro parques industriales y una red superior a 500 distribuidores. Durante sus más de 25 años de operaciones en el país, la compañía ha invertido alrededor de 400 millones de dólares y abastece a más de 2 mil clientes nacionales, además de exportar a más de 30 mercados.

El Tip: LA CFE desarrolla un programa de ampliación de infraestructura que contempla nuevas subestaciones.

El directivo destacó que la empresa realiza procesos de fabricación en territorio mexicano, en lugar de limitar sus operaciones al ensamblaje de componentes importados, por lo que la nueva inversión también contempla capacitación de trabajadores, incorporación de tecnología y desarrollo de capacidades industriales.

La Presidenta Sheinbaum sostuvo que este tipo de proyectos permitirá acompañar la expansión de la infraestructura eléctrica del país con una mayor participación de fabricantes establecidos en México, mientras que la Secretaría de Economía reiteró que la atracción de inversiones industriales constituye uno de los elementos para fortalecer la capacidad productiva nacional.

Por otra parte, el secretario de Economía aseguró que las inversiones en México ya llegaron a máximos históricos.

El funcionario subrayó que los niveles que se alcanzaron rebasan las metas que se contemplaron para este año.

“Estamos en máximos históricos de inversión extranjera directa. Pronto daremos a conocer las nuevas cifras. Tenemos incremento otra vez y vamos conforme a lo previsto, inclusive arriba. Por eso son máximos históricos. Pronto daremos el corte para que tengas la cifra acumulada, pero son crecimientos, es decir, lo que tenemos son crecimientos por encima de lo que esperábamos”, destacó.

En tanto, la Presidenta resaltó el crecimiento del PIB de 3.2 por ciento en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del 2025.

Alista Presidenta visita a China por cumbre APEC

| PorYuliaBonilla|

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será una de las oradoras principales en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde presentará la próxima semana el Plan México y promoverá una relación de cooperación y complementariedad entre las economías de los países participantes.

La mandataria viajará el domingo a Shenzhen, China, para participar en las actividades que se realizarán del 17 al 19 de noviembre.

La ciudad, considerada la “capital tecnológica” del país asiático, será sede de los encuentros, informó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, al presentar la agenda presidencial.

El funcionario destacó que la jefa del Ejecutivo será una de las principales oradoras ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, integrado por más de mil empresarios de las 21 economías que conforman el foro. Además, será una de las pocas jefas de Estado que intervendrán en la sesión plenaria.

El Dato: México buscará acuerdos para implementar el modelo chino de “hospitales inteligentes”, proyectos de economía circular para el reciclaje de basura, desarrollo científico…

Marcelo Ebrard subrayó que la participación de la mandataria tendrá especial relevancia porque México será sede de la APEC en 2028.

“La Presidenta va a ser oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, que integra a más de mil empresarios de los 21 países representados. Consideramos que es el foro más importante de todos estos países, es decir, del Pacífico, Asia y Pacífico. Y nuestra Presidenta va a tener ahí una participación muy relevante. Va a ser de las pocas jefes de Estado que va a hablarle al conjunto en la sesión plenaria”, dijo.

Sheinbaum Pardo adelantó que ante los empresarios expondrá el Plan México, la estrategia de su gobierno para impulsar el desarrollo económico mediante inversiones, así como las condiciones que ofrece el país para atraer capital.

“Ahí vamos a hablar del Plan México, de lo que hemos hecho, de lo que significa el modelo de desarrollo económico de nuestro país y las características para la inversión en México. Pero esencialmente es Plan México y su significado y cómo pueden participar con inversiones en nuestro país”, señaló.

En la reunión plenaria del Foro de Cooperación Económica, en cambio, su mensaje se centrará en promover la cooperación entre las economías y una visión de complementariedad, en lugar de privilegiar la competencia.

“Y ahí vamos a hablar de la importancia de tener una relación basada en la cooperación para el desarrollo. Esa es la visión que siempre ha tenido México, de la complementariedad de las economías, de garantizar el desarrollo de todos los países. No puede ser el desarrollo de un país a costa del desarrollo de otro, sino siempre la cooperación para el desarrollo”, afirmó la mandataria.

Durante su visita a China, la Presidenta también sostendrá reuniones bilaterales con cuatro mandatarios: Xi Jinping, anfitrión de la cumbre; Mark Carney, de Canadá; Anthony Albanese, de Australia, y Tô Lâm, de Vietnam.

El secretario de Economía no descartó que se sumen más encuentros, aunque aclaró que todavía no han sido confirmados. Aseguró que otros presidentes han manifestado interés en conversar con Sheinbaum Pardo.

Afina relación con España por 50 años de vínculos

| Por Yulia Bonilla |

La jefa del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de España, Pedro Sánchez, reafirmaron el lazo que une a los dos países y acordaron estrechar la relación rumbo al 50 aniversario del restablecimiento del vínculo diplomático que se conmemora en 2027.

La mandataria federal sostuvo una videollamada con Sánchez, con quien, dijo, reafirmó que la interacción entre México y España “vive una etapa renovada de diálogo y colaboración”.

La mandataria, ayer, en videollamada con el presidente de España. ı Foto: Especial

“En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social”, comentó en una publicación en redes sociales.

Compartió que en la charla se abordaron los proyectos que unen a los dos países y se acordó una colaboración para conmemorar cinco décadas de relación.

El Tip: España detalló que en la Cumbre Iberoamericana se adoptaron 5 acuerdos en materias comunes.

“Conversamos sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y el proyecto conjunto ‘México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar’. Acordamos colaborar para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año”, dijo.

El presidente español agradeció a Sheinbaum Pardo por el “afecto y apoyo” que se ha mostrado con su país, además de que destacó los lazos que unen a ambos países.

“España y México comparten muchas cosas: cultura, historia, lazos humanos y la firme voluntad de seguir progresando juntos”, escribió el mandatario en sus redes sociales.