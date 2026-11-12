Microsoft 365 y Outlook sufren caída en varios países; usuarios reportan fallas

Miles de personas comenzaron a experimentar dificultades para realizar sus actividades laborales y personales este jueves, luego de que varias plataformas de Microsoft presentaran problemas de funcionamiento.

La interrupción no solo alcanzó a los usuarios de Outlook, sino también a quienes intentaban ingresar a Microsoft 365 y Microsoft Teams. Incluso algunas herramientas de inteligencia artificial registraron inconvenientes de conexión debido a problemas con los servicios de la compañía tecnológica.

Mientras aumentaban las notificaciones de fallas en diferentes países, Microsoft reconoció que parte de su infraestructura experimentaba dificultades y anunció que trabajaba para recuperar la conectividad. La situación también encendió las alertas entre otras empresas tecnológicas que utilizan sus servicios para ofrecer funciones a sus clientes.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

¿Qué pasó con Outlook, Microsoft 365 y Teams?

De acuerdo con el portal Downdetector, que recopila los reportes de usuarios sobre interrupciones digitales, Outlook llegó a registrar cerca de 130 mil notificaciones de problemas poco después de las 13:00 horas.

En el caso de Microsoft 365, la plataforma contabilizó más de 38 mil reportes, mientras que Microsoft Teams acumuló aproximadamente 4 mil 500 notificaciones de usuarios que no podían utilizar sus funciones con normalidad.

Entre las principales dificultades se encontraron errores para ingresar a las cuentas, cargar las bandejas de entrada y enviar o recibir mensajes electrónicos. También hubo usuarios que reportaron problemas de conexión en las aplicaciones de trabajo.

Microsoft explicó que algunos clientes experimentaban dificultades para acceder a los buzones de Exchange Online mediante diferentes métodos de conexión en el continente americano.

La compañía identificó que parte de su infraestructura presentaba una carga elevada y que varios servidores habían dejado de estar disponibles de manera inesperada durante los procesos automatizados de revisión.

Para solucionar el inconveniente, suspendió nuevas implementaciones tecnológicas, desvió parte del tráfico hacia otros componentes de su infraestructura y comenzó a reiniciar los servidores afectados. La empresa aseguró que estaba probando alternativas para reducir las interrupciones.

Las afectaciones alcanzaron a otras compañías del sector tecnológico. OpenAI informó que investigaba errores en los conectores de Microsoft, que podían impedir establecer nuevas conexiones y provocar que algunas herramientas no funcionaran correctamente.

Por su parte, Anthropic identificó una falla relacionada con uno de sus proveedores de infraestructura, que repercutía en su conexión con Microsoft 365.

Afectaciones reportadas por usuarios en la plataforma Downdetector ı Foto: Captura de pantalla

Con información de AP y Reuters

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