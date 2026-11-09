¿El futuro se acaba? Tesla dejará de fabricar el Cybertruck por esta razón

El diseño angular y la carrocería de acero inoxidable del Cybertruck prometían cambiar el mercado de las camionetas eléctricas. Sin embargo, el modelo de Tesla podría perder espacio en la estrategia de la compañía, que prepara un movimiento para dar prioridad a uno de sus proyectos más ambiciosos.

Elon Musk anunció que la empresa reducirá gradualmente la producción del Cybertruck en su gigafábrica de Texas a mediados de 2027. La decisión busca liberar capacidad para fabricar más Cybercab, el vehículo autónomo con el que Tesla pretende ampliar su apuesta por los robotaxis.

Aunque el anuncio despertó dudas sobre el futuro de la camioneta, todavía no se ha confirmado si dejará de producirse por completo o si su fabricación será trasladada a otra instalación. Por ahora, el cambio apunta a una reorientación de los recursos de Tesla hacia la conducción autónoma.

Cybertrucks de Tesla ı Foto: AP

¿Por qué Tesla reducirá la producción del Cybertruck?

La planta de Austin, Texas, es la única instalación conocida de Tesla preparada para fabricar los componentes especializados del Cybertruck. Por ello, la reducción de su producción plantea interrogantes sobre el destino del modelo y la posibilidad de que la compañía mantenga su fabricación en otro sitio.

En una publicación en X, Musk explicó que el ajuste permitirá aumentar la producción del Cybercab. El ingeniero jefe del Cybertruck, Wes Morrill, también se refirió al vehículo como una plataforma que contribuyó al desarrollo tecnológico de Tesla y señaló que parte de esa experiencia continuará en el robotaxi.

El Cybertruck llegó al mercado en 2023 con la promesa de competir con camionetas tradicionales, pero no logró convertirse en el éxito masivo que esperaba la empresa. Su apariencia poco convencional, los problemas de control de calidad y varios llamados a revisión afectaron su trayectoria, mientras Tesla modificó sus precios en distintas ocasiones.

Las cifras de ventas también reflejan dificultades. Aunque la compañía no publica resultados desglosados por modelo, Kelley Blue Book estimó que las ventas del Cybertruck disminuyeron 48 por ciento entre 2024 y 2025. Además, durante los primeros nueve meses de 2026, registraron una caída de 28 por ciento, según los datos citados por AP.

Uno de los modelos de Tesla más innovadores. ı Foto: X (antes Twitter) / The Cybertruck Guy

El Cybercab, la nueva apuesta de Elon Musk

La reducción de producción del Cybertruck coincide con el impulso de Tesla hacia los vehículos autónomos. Musk ha señalado que el Cybercab será una pieza central de su proyecto de robotaxis y de la transformación de la compañía en una empresa enfocada en robótica y conducción autónoma.

El plan contempla una red de vehículos sin conductor que pueda operar como servicio de transporte. La prioridad de fabricación del Cybercab representa así un cambio de enfoque para Tesla, que busca concentrar recursos en una tecnología que considera clave para su futuro.

Por ahora, la empresa no ha aclarado si el Cybertruck tendrá una nueva ubicación de producción ni si su fabricación se suspenderá definitivamente. El anuncio de Musk confirma una reducción gradual, pero no representa, por sí mismo, el fin del modelo.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

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