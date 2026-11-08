Nintendo Switch: ¿Hay un remake de Ocarina of Time para PC?

Nintendo lanzó un remake del famoso juego The Legend of Zelda: Ocarina of Time, una historia que acompaña a Link y Navi para poder detener a Ganondorf en el reino de Hyrule en dos épocas disponibles en un viaje por el tiempo.

Este videojuego está pensado en quienes son fanáticos de esta saga y para quienes nunca han jugado nada de la serie de The Legend of Zelda, pues esta partida está pensada para que se conozca de qué se trata este mundo.

En esta ocasión The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el juego que debutó en 1998 para la Nintento 64, está disponible por primera vez en español de Latinoamérica, por lo que la historia podrá disfrutarse aún más por el público de la región.

¿Hay un remake de Ocarina of Time para PC?

Nintendo lanzó Ocarina of Time únicamente para la consola Nintendo Switch 2, y en México puede adquirirse por mil 299 pesos; sin embargo, cuenta con una recompliación nativa independiente que se puede ejecutar en Windows.

There is another Port to pc that came out an hour ago for Zelda OOT remake called : NX2navi, and this one by far the best one in terms of visuals and stability



40fps very stable no stutters on FHD dlaa ✅

No bloom issue ✅

Support dlss 4.5 and fsr 3 and hdr✅

Support Fg ✅ pic.twitter.com/MtejyQTrdi — J (@Jas769) November 8, 2026

En la nueva versión de este juego plagado de nostalgia se puede disfrutar de “gráficos renovados, escenas de diálogo con voz, diálogos ampliados, música sinfónica orquestal, cámara y controles de movimiento reelaborados” de acuerdo con Nintendo.

Esta aventura es totalmente independiente a los titulos anteriores de The Legend of Zelda, por lo que es una opción ideal para quienes quieren integrarse al público que desde hace un par de décadas conoce el videojuego y a sus personajes.

Esta serie de videojuegos está llena de acción, exploración, relatos, enigmas, escenarios únicos, y personajes con los que muchas y muchos conectan para acompañarlos en su aventura.

La ocarina de Link juega un papel fundamental en este videojuego, pues con ella se puede manipular el mundo mediante la música, y en esta ocasión se integra el micrófono de la consola para poder tocar el instrumento o uno propio.

Además, se puede jugar con la versión infantil de Link o con su etapa adulta en este viaje en el tiempo que forma parte de la sospresa que diseñó Nintendo en la nueva entrega.

Además, se cuenta con Zelda Notes, en el que por medio de la aplicación de Nintendo Switch se puede ver los logros diarios, crear piezas musicales, poner a prueba el conocimiento sobre el juego, y retratarse para encontrar sitios en el juego.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.