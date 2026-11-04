¿Qué son los “No sabo kids”, qué significa y por qué les dicen así?

Recientemente, la comunidad de los “No sabo kids” se ha convertido en el centro de atención en Estados Unidos, al señalar que los jóvenes fueron parte importante de las elecciones de medio término, que resultó en una victoria para el lado demócrata.

En ese sentido, señalaron a la comunidad de jóvenes latinos que son estadounidenses de nacimiento por haberse movilizado este 3 de noviembre, mostrando que cada vez hay más de ellos y que el voto latino es valioso.

¿Qué son los “No sabo kids”?

El término “No sabo kids” es una etiqueta coloquial de Internet que se utiliza para los hijos de inmigrantes latinoamericanos que nacieron y fueron criados en territorio estadounidense.

Aunque muchos crecieron en hogares donde sus padres utilizaban el español, el resto de su entorno estaba en inglés. Por este motivo, su primera lengua es el inglés y en ocasiones, hablan un español con fuertes errores gramaticales como decir “no sabo” en lugar de “no sé”.

Los “no sabo kids” también llegan a mezclar su idioma de herencia con el inglés o simplemente, no lo pueden utilizar el español con fluidez, como muchos esperarían.

Esta expresión para referirse a ese sector juvenil comenzó a difundirse de manera más amplia en redes sociales entre 2020 y 2021; inicialmente, era una expresión despectiva porque los jóvenes no dominaban el idioma de sus padres.

Sin embargo, entre 2024 y 2026, en redes sociales comenzó a utilizarse por esos mismos jóvenes como una manera de cuestionar las críticas que reciben porque a pesar de no hablar español de la manera correcta, sí están orgullosos de sus raíces.

En redes sociales, ya circulan decenas de videos que muestran a jóvenes latinos en Estados Unidos que desfilaron este 3 de noviembre hacia las urnas para votar principalmente por el partido demócrata.

En las imágenes, aparecen con pancartas protestando contra ICE y mostrando que ellos votaron por su familia y comunidad frente a las fuertes políticas antimigrantes de Donald Trump.

¿Quieres saber más?

‘Tercera Guerra Mundial’ se vuelve tendencia tras ataque de Estados Unidos a Irán

¿Es real el Ovni en Chignahuapan? Esto se sabe | VIDEO

Nace bebé con bigote en Ecuador: ¿es real o AI?