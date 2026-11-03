‘Tercera Guerra Mundial’ se vuelve tendencia tras ataque de Estados Unidos a Irán

La Tercera Guerra Mundial volvió a formar parte de la discusión en redes sociales por los recientes ataques de Estados Unidos a Irán, particularmente a la isla de Qeshm. Una vez más, volvió el pánico por el enfrentamiento global y las armas nucleares, pero también los memes y el humor.
La noche de ayer, lunes 2 de noviembre, Estados Unidos lanzó ataques contra la isla de Qeshm, de propiedad iraní, ubicada en el Estrecho de Ormuz.
El ataque, aunque forma parte de la extensa guerra que ha mantenido Estados Unidos con Irán desde febrero, encendió las alarmas sobre un posible nuevo conflicto global.
¿Ataque de EU e Israel contra Irán traerá la Tercera Guerra Mundial? Esto dicen las redes
¿Tercera Guerra Mundial? Temen en redes por nuevo conflicto de gran escala
Usuarios en redes sociales reaccionaron al nuevo ataque estadounidense contra la isla iraní con una catastrófica premonición: que podría ser el origen de la tan temida Tercera Guerra Mundial.
No es para menos: el ataque ocurrió en medio de conflictos y situaciones que han provocado un sentimiento de pesimismo: los largos conflictos entre Israel y Hamás en Gaza; la guerra entre Rusia y Ucrania, los recientes terremotos en Venezuela y Colombia, entre otros.
No obstante, la mayoría se tomó esta situación con humor, y compartió memes en redes sociales. Algunos, aseguraron que México y todos los países latinoamericanos están a salvo al no ser aliados de Estados Unidos. Otros, recordaron que “Tercera Guerra Mundial” se vuelve tendencia al menos una vez cada año, y le restan importancia a este “aviso”.
¿Por qué dicen que podría empezar la Tercera Guerra Mundial tras el ataque de EU a Irán?
El ataque de Estados Unidos a Irán avivó el temor por una Tercera Guerra Mundial debido a un artículo del periodista Tucker Carlson en el que advirtió que la potencia norteamericana estaría cerca de utilizar armas nucleares contra el país persa.
Lo anterior, argumentó, daría vía libre a que otros países también recurran al arsenal nuclear en otros conflictos, como Rusia contra Ucrania, Corea del Norte contra Corea del Sur o India y Pakistán en un eventual conflicto.
Sin embargo, el mismo periodista reconoce que el uso de armas nucleares por parte de EU es solo una posibilidad que se está discutiendo en el Gobierno estadounidense, y no hay garantía de que vaya a ocurrir pronto.
La realidad es que existen diversos acuerdos que limitan el uso de armas nucleares. Sin embargo, analistas políticos han acusado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un líder que suele pasar por encima de los convenios internacionales, lo que pondría en riesgo la estabilidad regional y global.
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