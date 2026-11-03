‘Tercera Guerra Mundial’ se vuelve tendencia tras ataque de Estados Unidos a Irán

La Tercera Guerra Mundial volvió a formar parte de la discusión en redes sociales por los recientes ataques de Estados Unidos a Irán, particularmente a la isla de Qeshm. Una vez más, volvió el pánico por el enfrentamiento global y las armas nucleares, pero también los memes y el humor.

La noche de ayer, lunes 2 de noviembre, Estados Unidos lanzó ataques contra la isla de Qeshm, de propiedad iraní, ubicada en el Estrecho de Ormuz.

❗️ US OFFICIALS CONFIRMED WASHINGTON BOMBED IRAN'S QESHM ISLAND FEW HOURS AGO IN A SERIES OF 'LIMITED STRIKES' — WSJ pic.twitter.com/Yy3C0ysWPQ — RT (@RT_com) November 3, 2026

El ataque, aunque forma parte de la extensa guerra que ha mantenido Estados Unidos con Irán desde febrero, encendió las alarmas sobre un posible nuevo conflicto global.

¿Tercera Guerra Mundial? Temen en redes por nuevo conflicto de gran escala

Usuarios en redes sociales reaccionaron al nuevo ataque estadounidense contra la isla iraní con una catastrófica premonición: que podría ser el origen de la tan temida Tercera Guerra Mundial.

Voy entrando a X y lo primero que veo es que tembló, los países mandando a hacer mochilas de emergencia, que el avión que se estrelló en Miami si se evaporó y ahora la tercera guerra mundial? pic.twitter.com/yCaRKkD0J9 — Gio (@giodsandro) November 3, 2026

No es para menos: el ataque ocurrió en medio de conflictos y situaciones que han provocado un sentimiento de pesimismo: los largos conflictos entre Israel y Hamás en Gaza; la guerra entre Rusia y Ucrania, los recientes terremotos en Venezuela y Colombia, entre otros.

*Empieza la tercera guerra mundial*



Los carteles en México uniéndose para combatir a Israel: pic.twitter.com/Az0w3VainM — 𝐿𝑎 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑖𝑒 𝑃𝑢𝑚𝑎 (@billiepuma) November 2, 2026

No obstante, la mayoría se tomó esta situación con humor, y compartió memes en redes sociales. Algunos, aseguraron que México y todos los países latinoamericanos están a salvo al no ser aliados de Estados Unidos. Otros, recordaron que “Tercera Guerra Mundial” se vuelve tendencia al menos una vez cada año, y le restan importancia a este “aviso”.

En los últimos 5 años "tercera guerra mundial" ha sido tendencia un chingo de veces y nunca la cumplen, me preocuparé el día que se verdad se ponga feo. pic.twitter.com/4qoJwlz2AA — Ruffinelli G (@CRISTIA03353194) November 3, 2026

¿Por qué dicen que podría empezar la Tercera Guerra Mundial tras el ataque de EU a Irán?

El ataque de Estados Unidos a Irán avivó el temor por una Tercera Guerra Mundial debido a un artículo del periodista Tucker Carlson en el que advirtió que la potencia norteamericana estaría cerca de utilizar armas nucleares contra el país persa.

Lo anterior, argumentó, daría vía libre a que otros países también recurran al arsenal nuclear en otros conflictos, como Rusia contra Ucrania, Corea del Norte contra Corea del Sur o India y Pakistán en un eventual conflicto.

Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026

Sin embargo, el mismo periodista reconoce que el uso de armas nucleares por parte de EU es solo una posibilidad que se está discutiendo en el Gobierno estadounidense, y no hay garantía de que vaya a ocurrir pronto.

La realidad es que existen diversos acuerdos que limitan el uso de armas nucleares. Sin embargo, analistas políticos han acusado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un líder que suele pasar por encima de los convenios internacionales, lo que pondría en riesgo la estabilidad regional y global.

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