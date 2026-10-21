EU sopesa cómo lograr una victoria ante Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su país lleva ventaja en la guerra contra Irán y que evalúa cómo obtener la victoria. Teherán, por su parte, condicionó el regreso a las negociaciones al levantamiento de las sanciones y al fin de las amenazas de Washington.

“Nos está yendo muy bien con Irán”, declaró el republicano en el Despacho Oval, donde añadió que su gobierno debe decidir “cómo queremos ganar”, ya sea “por las buenas o por las malas”. También criticó a los países europeos que rechazaron participar en la ofensiva, pese a que Estados Unidos destina cientos de miles de millones de dólares a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

EL DATO: UNICEF advirtió que la escalada de los combates y la escasez de combustible en Taiz, Yemen, amenazan los sistemas de agua que abastecen a tres millones de personas.

En respuesta, el portavoz del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, afirmó que el magnate se encuentra “en una posición en la que sólo puede elegir cómo perder”. “Ríndanse con dulces palabras o serán destruidos en el campo de batalla”, dijo el funcionario en una publicación en X. “Irán es inflexible”.

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ENDURECE POSTURA. En tanto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que su país no volverá a negociar mientras continúe la presión estadounidense. Durante una reunión con representantes de Pakistán, incluido el jefe del ejército, Asim Munir, exigió el retiro de las sanciones y las amenazas.

Pakistán actúa como mediador, incluido durante el breve avance del Memorando de Islamabad en junio. Sin embargo, Washington difícilmente aceptará las condiciones iraníes, pues intensificó las sanciones mediante la Operación Marginado Económico.

Irán solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por las amenazas que atribuye a EU sobre el posible uso de la “Madre de todas las bombas”, y las advertencias israelíes contra su infraestructura energética. En una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, el representante iraní Gholamhossein Darzi pidió condenar las amenazas. Teherán advirtió que atacar infraestructura civil y energética violaría el derecho internacional.

A su vez, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Moh-sen Rezaei, aseguró que no permitirá la salida de material nuclear enriquecido.

IMPACTOS A BUQUES. Asimismo, la Guardia Revolucionaria iraní informó que tres petroleros chocaron con minas navales en el estrecho de Ormuz. Dos se incendiaron tras las primeras explosiones y un tercero, que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, también explotó. Según Teherán, el buque había desactivado sus sistemas de radar y navegación.

Desde el inicio de la guerra, Irán ataca embarcaciones que cruzan una ruta aprobada por EU, cerca de Omán. Mientras que el magnate asegura que el estrecho fue desminado por completo.

200 Combatientes hutíes fueron neutralizados por gobierno

En tanto, el Reino Unido desplegará aviones Typhoon para proteger ciudades e infraestructura saudí e interceptar misiles y drones, sin realizar ataques ofensivos en Yemen.

Al menos 53 integrantes recién reclutados de las fuerzas gubernamentales murieron el lunes en un ataque con misiles en Shabwa, al sureste de Yemen. La misión estadounidense condenó la agresión como un “ataque cobarde”.