Amenazas de bomba en vuelos de Europa provocan desvíos y cierres de aeropuertos | VIDEO

Al menos cuatro amenazas de bomba consecutivas en vuelos con destino a diferentes países europeos provocaron desvíos y cierres de aeropuertos, si bien todas resultaron ser falsas y no se encontró ningún explosivo.

Los cuatro incidentes se registraron en diferentes horas este martes, en vuelos comerciales de las aerolíneas Ryanair, LOT, Scandinavian Airlines (SAS) y Wizz Air.

Las amenazas se recibieron principalmente mediante correos electrónicos que advertían sobre la supuesta presencia de explosivos a bordo, lo que provocó inspecciones y medidas de seguridad como desvíos y cierres preventivos.

Avión de Ryanair, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

No obstante, una vez concluidas las inspecciones y después de que se determinara que no había riesgo, se restablecieron las operaciones de los aeropuertos afectados, sin reportes de personas lesionadas o aterrizajes de emergencia.

Una amenaza similar se registró el lunes 2 de noviembre, en un vuelo de Wizz Air que cubría la ruta Londres - Sofía, el cual fue desviado a Budapest tras recibir una advertencia por explosivo.

Dos vuelos de Ryanair recibieron amenazas en Italia

El episodio de este martes comenzó cuando dos vuelos de Ryanair fueron alertados por amenaza de bomba.

El primero, procedente de Lisboa, aterrizó por la mañana en el aeropuerto de Fiumicino, después de que recibiera un correo electrónico que advertía sobre una bomba a bordo. Especialistas policiales en desactivación de explosivos inspeccionaron a pasajeros, tripulación y equipaje, sin encontrar artefactos.

Inspección por amenaza de bomba en un avión de Ryanair, que aterrizó de manera preventiva en España. ı Foto: Reuters

Posteriormente, un segundo vuelo procedente de Dublín también recibió una amenaza mientras se dirigía a Roma. En este caso, la Fuerza Aérea italiana escoltó al avión hasta el aeropuerto de Fiumicino. Una vez en tierra, se aplicaron los mismos protocolos de seguridad y tampoco se encontraron explosivos.

Continuó amenaza en vuelo de aerolínea polaca desde Londres hasta Varsovia

Simultáneamente, un vuelo de la aerolínea polaca LOT, procedente del aeropuerto Heathrow de Londres y con destino al aeropuerto Chopin de Varsovia, fue desviado al aeropuerto de Modlin tras recibir una amenaza de bomba.

El aeropuerto de Modlin suspendió temporalmente sus operaciones mientras se realizaba una inspección de la aeronave.

BOMB SCARE FORCES LONDON FLIGHT TO MAKE EMERGENCY LANDING IN POLAND



A passenger plane travelling from London Heathrow to Warsaw was diverted after a suspected bomb threat was reported on board.



The Polish Airlines Boeing 737, carrying 181 people, landed safely at Warsaw-Modlin… pic.twitter.com/88CID0bJ43 — The Nationalist GB (@TheNatGB) November 3, 2026

LOT informó posteriormente que el registro del avión había concluido sin encontrar explosivos.

Otro vuelo, de Scandinavian Airlines (SAS), procedente de Copenhague y con destino a Varsovia, también fue objeto de una alerta por un posible objeto peligroso a bordo.

La aeronave aterrizó normalmente en el aeropuerto Chopin; no fue necesario realizar un aterrizaje de emergencia.

BOMB THREAT ON RYANAIR FLIGHT FROM MANCHESTER TRIGGERS MAJOR SECURITY RESPONSE IN SPAIN



Passengers aboard a Ryanair flight from Manchester, United Kingdom, to the Region of Murcia International Airport (RMU), also known as Murcia-Corvera Airport, experienced tense moments on… — FL360aero (@fl360aero) November 3, 2026

Las autoridades aeroportuarias aplicaron los protocolos de seguridad y cerraron temporalmente una de las pistas. El aeropuerto Chopin confirmó posteriormente que no se encontraron artefactos y que sus instalaciones continuaban operativas.

Otro vuelo de Ryanair, ahora en España

Finalmente, un vuelo de Ryanair, procedente de Mánchester, Reino Unido, recibió una amenaza de bomba y aterrizó en el aeropuerto de Murcia, en el sureste de España.

Las autoridades acordonaron algunas zonas del aeropuerto mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

Inspección por amenaza de bomba en un avión de Ryanair, que aterrizó de manera preventiva en España. ı Foto: Reuters

Pasajeros y tripulación fueron sometidos a controles de seguridad y la aeronave fue revisada.

Las autoridades descartaron la presencia de explosivos y confirmaron que se trató de una falsa alarma.

Hasta el momento, se desconoce el origen de estas amenazas, el motivo o si están conectadas.

Con información de Reuters y AP.

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