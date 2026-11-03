Piloto alertó por hielo en el jet

El avión cayó en una zona residencial del condado de Palm Beach, junto a una carretera transitada, donde explotó y dejó un enorme cráter. No hubo víctimas en tierra.

El aviador del jet privado que se estrelló en Florida el domingo, con un saldo de nueve personas muertas, reportó problemas de hielo y turbulencia antes de declarar emergencia, según las grabaciones de audio del control aéreo.

El Learjet 60 despegó de Austin, Texas, con destino a Bahamas, pero las condiciones meteorológicas complicaron el vuelo. “Estamos controlando el hielo, pero hay turbulencia moderada”, informó el piloto antes de emitir varias llamadas de auxilio.

En sus últimos mensajes advirtió que la aeronave descendía a una velocidad de 10 mil pies por minuto y después reportó una situación de exceso de velocidad, con un descenso de hasta 20 mil pies por minuto. Los últimos datos registraron una caída superior a 32 mil pies por minuto, equivalente a unas 363 millas por hora.

Entre las víctimas estaba Nathalia Gadelha Filgueiras, joven brasileña de 20 años, quien era copiloto y contaba con licencia de piloto desde 2023, cuando tenía 17 años. Su familia confirmó su participación en el vuelo.

Robert Sumwalt, expresidente de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, explicó ayer que el hielo en las alas puede afectar el flujo de aire, aumentar el peso de la aeronave y dificultar la recuperación del control.