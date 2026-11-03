Asesinan a cientos de periodistas en dos años

En agosto de 2025 Israel asesinó a la periodista gráfica Mariam Dagga, ella colaboró con Associated Press y otros medios, produjo imágenes desgarradoras de la guerra en Gaza.

La violencia contra periodistas aumentó 20 por ciento en el mundo durante 2024 y 2025, con un saldo de 189 asesinatos, de los cuales 127 ocurrieron en países afectados por conflictos armados, principalmente en Palestina. Además, seis de cada siete crímenes contra trabajadores de la prensa permanecen sin castigo, de acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El organismo presentó ayer su informe sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad de los crímenes contra ellos, en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora el 2 de noviembre. El documento precisó que 92 periodistas fueron asesinados en 2024 y otros 97, en 2025. De las 189 víctimas, 67 por ciento perdió la vida en países en conflicto, tendencia que aumenta el registrado desde 2023.

El Dato: UNESCO llamó a cumplir la Resolución 2222 de la ONU que reconoce la protección de periodistas, trabajadores de medios y personal asociado como civiles en situaciones de conflicto.

Territorio peligroso. Los países árabes concentraron 97 asesinatos, la cifra regional más alta. Palestina encabezó la lista con 30 periodistas muertos en 2024 y 32 en 2025, en medio de la ofensiva de las fuerzas israelíes.

Por su parte, América Latina y el Caribe ocuparon el segundo lugar, con 37 asesinatos: 14 durante 2024 y 23 en 2025. Le siguieron Asia y el Pacífico, con 34 casos, y Europa Central y Oriental, con 14. Una de las amenazas que más preocupa a la UNESCO es el uso de drones en operaciones militares. Durante el bienio, 50 periodistas murieron en ataques con estos dispositivos, lo que representa 40 por ciento de víctimas en zonas de conflicto.

El informe también documentó siete ataques en los que varios periodistas perdieron la vida en un mismo hecho, incluidos ataques contra instalaciones de medios de comunicación y centros de prensa temporales. Además, 15 reporteros murieron mientras portaban chalecos de prensa o viajaban en vehículos identificados como medios.

La subdirectora general de Comunicación e Información de la UNESCO, Mariya Gabriel, advirtió que el asesinato de periodistas en grupos podría indicar que fueron elegidos deliberadamente como objetivo, una práctica que constituye un crimen de guerra.

938 Detenciones a periodistas reportó Reporteros sin Fronteras

En la impunidad. En México, la impunidad también mostró un retroceso. La proporción de asesinatos de periodistas sin resolver pasó de 85 a 86 por ciento respecto al bienio anterior, el primer aumento desde que la UNESCO recopiló estos datos en 2012.

Para elaborar el informe, el organismo solicitó información a los Estados miembros sobre mil 358 asesinatos sin resolver. Irak, con 168 casos, y México, con 141, fueron los países con más expedientes incluidos en la investigación. Mientras Irak no respondió a la solicitud, México sí entregó información.

En contraste, en los países que no atraviesan conflictos armados, los asesinatos descendieron a 62 durante el bienio, la cifra más baja en 18 años. La impunidad en estos territorios también disminuyó hasta 77 por ciento, frente al 94 por ciento registrado en 2012.

El organismo contabilizó 14 mujeres periodista asesinadas en 2024 y 2025, la misma cantidad que en el periodo anterior. De ellas, 13 murieron en países en conflicto.